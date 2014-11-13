中国1-10月房地产开发投资同比增12.4% 新开工面积降5.5%

中国一季度黄金消费量同比增14.73% 金条避险需求大幅上升
路透北京4月27日 - 新华社周四援引中国黄金协会最新统计数据显示，2017年一季度全国黄金实际消费量304.14吨（不含出口及黄金金融投资需求），同比增长14.73%至304.14吨；同期累计生产黄金101.197吨，同比下降9.29%。
路透北京11月13日 - 中国国家统计局周四公布，中国1-10月房地产开发投资同比增长12.4%，略低于1-9月12.5%的增速。
统计局并公布，1-10月房屋新开工面积同比下降5.5%；商品房销售面积同比下降7.8%，销售额下降7.9%。
此前数据显示，今年1-9月房屋新开工面积同比下降9.3%；同期，商品房销售面积同比下降8.6%，销售额下降8.9%。(完)
欲了解更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/）
(发稿 侯向明；; 审校 曾祥进/杨淑祯)
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路透北京4月27日 - 新华社周四援引中国黄金协会最新统计数据显示，2017年一季度全国黄金实际消费量304.14吨（不含出口及黄金金融投资需求），同比增长14.73%至304.14吨；同期累计生产黄金101.197吨，同比下降9.29%。
他在传媒午宴上称，证监会近期仔细观察创业板新股首日挂牌股价大升的情况后，计划加紧对首次公开发售（IPO）和上市公司的审查。
据知情人士称，参加这一轮融资的投资者包括软银集团、Silver Lake Partners、中国招商银行和中国交通银行。