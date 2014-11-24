中国楼市年底有望量价齐升 一线城市或为领头羊--融360

中国个别保险机构激进经营难免“翻车” 应回归主业种好“责任田”--新华
路透北京4月14日 - 对于近年来中国保险行业出现的非理性举牌、激进经营等问题，新华社周五刊文称，个别保险机构片面追求规模和利润，严重影响保险业长期健康发展；保险业应回归保险保障主业，种好自己的“责任田”，在行业发展和防范风险之间找到平衡点。
路透北京11月24日 - 中国领先的垂直金融搜索平台--融360发布最新房贷报告表示，中国央行降息后，楼市成交将一改往年年底淡季状态，刺激未来几月继续维持高成交量，房地产价格有望止跌回升。
融360报告认为，此次中国央行一剂猛药，使大家看到了国家托市的决心，购房者入市的积极性将大大提高；同时，房地产价格也将止跌回升，一线城市有望率先开启反弹局面。
以下为融360报告的重要内容摘录：
**或出现量价齐升**
近半年来，中国地方政府及中央层出不穷的楼市刺激政策，使得购房者观望情绪浓厚，加上前期房价连续回调，多数购房者不敢轻易入市。此次，中国央行一剂猛药，使大家看到了中央托市的决心。未来，楼市量价齐涨的可能性非常大。购房者入市的积极性将大大提高，部分购房者甚至会恐慌入市。
预计未来几月，楼市会一改往年淡季情形，延续10月高成交量，甚至再创新高。价格也将止跌回升，一线城市有望率先开启反弹局面。
从供给端看，前不久监管层专门放开了房企融资通道，此次贷款利率下调，对开发商来说，可谓是久旱逢甘霖。此外，开发商经过9月、10月冲量后，年底销售压力及资金压力大降，加上对未来资金环境宽松和楼市未来成交量将继续反弹的预期，预计更多开发商将开始上调销售价格。
**低成本融资带来更多利率优惠**
中国央行下调银行存款利率，直接降低银行融资成本；此前两月中国央行还向市场注入近8000亿元人民币的低成本MLF。融360预计，央行MLF(中期借贷便利)、PSL（抵押补充贷款工具）、SLO（短期流动性调节工具）等工具箱将蓄势待发，这会有效缓解年底资金过紧局面。
此次，中国央行降息直接一步降到位，相当于央行变相为全体购房者打出9.4折优惠；对部分现行9折优惠的商业银行来说，相当于在原有基准利率上打出8.5折的大优惠。在融资成本和资金环境宽松双重利好下，更多银行将推出优惠房贷利率。
面对经济增速放缓，中国央行对调息工具非常谨慎，一直在采用各种创新性工具维持市场流动性。此次时隔28月，再度启用调息工具，可以看出中国经济增速下滑压力较为严峻，要稳住经济，楼市不得不救。央行此举，标志着中国货币政策正式迈入降息通道。
中国央行上周五宣布，自11月22日（周六）起，将金融机构一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%；将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.1倍调整为1.2倍。
为扶持低迷的中国楼市，中国央行和银监会于9月底宣布，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。这较以往“认房又认贷”的信贷政策明显松动。（完）
(发稿 李贺; 审校 黄凯)
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