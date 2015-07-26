中国房地产税征收或有起征点 有望设置“豁免征收面积”--报载

路透北京7月26日 - 中国经营报周六援引消息人士称，未来房地产税征收有望通过划定“豁免征收面积”的方式，确定房地产税的起征点。个人或家庭在豁免征收面积以内的住房，免予征收房地产税。而“豁免征收面积”将根据地方住房情况针对性划定，不会一刀切。

“还没有正式下发走征求意见的程序，而是就基本方案在小范围内听取意见，估计会做一定的修改，”报导援引一位接近房地产税决策层的权威人士称，现在的初步方案和最后提交全国人大法工委的方案，可能会有一定的修改和调整。

房地产税和房产税虽仅有一字之差，但实际内涵却相差甚大。后者仅涉及房地产保有环节的税负征收问题，而前者将涉及涉房地产的税种归并、取消的问题。相比之下，将要立法征收的房地产税的牵涉利益群体更为复杂。

“房产税一直是有的，但是对居民住房豁免征收，”报导援引一位地方财税系统的人士称，按照《房产税暂行条例》的有关规定，企业生产、商业经营性用房等，须按年度缴纳房产税，而居民住房则按照条例的规定“暂不征收”。

中国财政部长楼继伟周一向全国人大报告2014年财政决算情况时曾表示，今年将配合做好房地产税立法工作，加快房地产税立法并适时推进改革。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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