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中国财经 | 2015年 11月 18日 星期三 09:41 BJT

10月中国70个大中城市新建住宅售价同比上升0.1% 环比涨0.2%

路透北京11月18日 - 路透根据中国国家统计局周三公布数据测算，10月70个大中城市新建住宅销售价格同比升0.1%，为连续下跌逾一年后首度转正。

从环比看，10月新建住宅销售价格较上月上涨0.2%，连续第六个月上涨，涨幅较前月略收窄。

统计局并称，中国70个大中城市10月新建商品住宅同比综合平均涨幅扩大1.5个百分点；一线城市新建商品住宅与二手住宅价格同比均上涨且涨幅相对较大。

重点城市看，北京与上海10月新建住宅销售价格指数同比分别上涨6.5%和10.9%。

以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：（重点城市表格见）

2015年 同比(%) 环比(%)

10月 0.1 0.2

9月 -0.9 0.3

8月 -2.3 0.3

7月 -3.7 0.3

6月 -4.9 0.4

5月 -5.7 0.2

4月 -6.1 -0.01

3月 -6.1 -0.1

2月 -5.7 -0.4

1月 -5.1 -0.4

2014年 同比(%) 环比(%)

12月 -4.3 -0.3

11月 -3.7 -0.5

10月 -2.6 -0.8

9月 -1.3 -1.0

8月 0.5 -1.1

7月 2.5 -0.9

6月 4.2 -0.5

5月 5.6 -0.2

4月 6.7 0.1

3月 7.7 0.2

2月 8.7 0.3

1月 9.6 0.4

2013年 同比(%) 环比(%)

12月 9.9 0.4

11月 9.9 0.5

10月 9.6 0.6

9月 9.1 0.7

8月 8.3 0.8

7月 7.5 0.7

6月 6.8 0.8

5月 6 0.9

4月 4.9 1

3月 3.6 1.2

2月 2.1 1.1

1月 0.8 0.7

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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