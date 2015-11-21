山西省对房地产政策做重大调整 取消购房套数户籍限制

路透北京11月21日 - 中国中央政府提出化解房地产库存之后，经济下行压力突出的煤炭资源大省山西率先对房地产政策进行重大调整，取消商品房购房限制，包括取消购买商品住房套数、户籍、年龄等限制，取消商品住房销（预）售价格申报制度，取消对境外机构及个人在本地区购买商品住房的限制。

中国政府网周六刊登山西日报的报导称，该省发布《关于健全完善住房保障和供应体系促进房地产市场健康发展的意见》，内容还包括住房供应套型和面积可根据市场需求确定和调整，全面放宽申请贷款购房的条件。

山西省住房城乡建设厅相关负责人表示，出台《意见》是为了健全完善符合山西省情的住房保障和供应体系，促进房地产市场健康发展。针对此前的房地产政策，《意见》均有大的改变和调整，必将对山西省的房地产市场产生重大影响。

中国房地产宽松政策的边际效应可能在递减，10月房价回暖势头减弱而各地分化加剧，活跃的楼市销售仍扶不起萎靡的开发投资，预示四季度至明年初前景堪忧。而高层关于“化解房地产库存”的表述后，业界预期政策将进一步精准发力。

山西省新政明确，优化住房供应套型结构。商品住房套型面积根据市场需求确定，不再受90平方米以下住房面积所占比重必须达到开发总面积70%以上的限制。对在建商品住房项目，在不改变用地性质和容积率等必要规划条件的前提下，允许房地产开发企业对不适应市场需求的住房套型进行调整。

在住房信贷政策方面，购买首套普通商品住房的居民家庭,金融机构贷款最低首付款比例为30%，利率下限为基准利率的0.7倍。对已拥有1套住房并已结清贷款，为改善住房条件再次申请贷款购买普通商品住房的居民家庭，执行首套房贷款政策；未结清贷款的居民家庭，为改善住房条件再次申请贷款购买普通商品住房，贷款最低首付款比例为40%。

同时，允许拥有两套及以上住房并已结清贷款的居民家庭，第三次申请贷款购买住房。允许符合政策条件的非本地居民申请贷款购房。地方法人金融机构个人住房贷款审核周期一般不超过30天；对购买首套或改善性普通商品住房，执行贷款利率不高于基准利率。

中国房地产市场去年来下行压力沉重，加之中央政府强调针对不同城市情况分类调控，截止今年初，除了四个一线城市和三亚外，其他实施限购的城市基本均已松绑和微调。其中山西唯一限购城市太原从去年8月4日起正式解除住房限购政策。

山西省委书记王儒林上周表示，在整个“十三五(2016-2020年)”期间乃至今后，山西可能都不会再遇到“煤炭黄金十年”那样煤炭价格暴涨行情，所以，山西要有充分的思想准备。经济下行压力继续加大，煤炭价格仍在下降，山西的任务十分艰巨。（完）