2015年中国房价以涨势收尾 整体持续恢复一线城市热度不减（更新版）

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路透北京1月18日 - 在支持刚需、改善需求以及去库存的宽松政策基调下，中国楼市整体持续恢复，2015年房价以涨势收尾，而一线城市房价涨幅继续遥遥领先。

路透根据中国国家统计局周一公布数据测算，去年12月70个大中城市新建住宅（包括新建商品住宅和保障性住房）销售价格同比升1.6%，连续第三个月上升且涨幅较11月的0.9%明显扩大。

“整体市场在恢复，但城市之间的分化依然明显。一线城市远好于其他，二线逐步恢复，三四线还在降。”中原集团研究总监刘渊表示。

他称，政策整体上从之前的限制转向支持，而不同城市供求关系有很大差异。因此政策落地后，对原本供求平衡的一线城市效果明显，量价齐涨；而对供大于求严重的三四线基本没什么效果。

刘渊并预计，2016年全国新房市场销售量将下降5%，房价上涨5%，新开工面积同比下降5%，一线城市短期还是看涨。

路透测算，从环比看，12月新建住宅销售价格较上月上涨0.3%，连续第八个月上涨，涨幅与前月持平。

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国家统计局高级统计师刘建伟解读称，70个大中城市新建商品住宅同比综合平均涨幅为7.7%，高于上月1.2个百分点。从同比看，城市间分化现象更为明显。一线城市的房价同比平均涨幅远高于二、三线城市，三线城市房价同比平均仍在下降。

环比也呈现类似格局，一线城市和部分热点二线城市房价上涨较快，环比涨幅明显高于其他城市；其余二线城市环比较为平稳；大部分三线城市仍然处于库存逐步消化阶段，环比仍在下降。

据测算，北京、上海、深圳、广州12月新建商品住宅价格同比涨幅分别为10.4%、18.2%、47.5%和9.2%，环比涨幅为0.5%、2.1%、3.2%和0.7%。

据国内媒体21世纪经济报导此前报导，上海市发改委、房管局日前召集房地产业内专家、房企代表开了一个总结2015年、预判2016年上海楼市的内部研讨会。决策代表表达了对上海2016年房价持续快速上涨的担忧，并特别提到要防范房价过快上涨，从严执行限购、二套房贷政策。

上述数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）