中国国土部称房屋库存压力大三四线城市要减少、暂停住宅用地供应

中国化工为收购先正达发行永久债及优先股筹资200亿美元
路透香港5月25日 - 中国化工集团一份向监管机构申报文件显示，该公司已经通过发行永久债券及优先股筹得200亿美元，以融通收购瑞士种子制造商先正达。
路透北京1月12日 - 中国国土资源部周四表示，要加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性土地制度，促进房地产市场平稳健康发展，对去库存压力大的三四线城市要减少以至暂停住宅用地供应。
中国证券网引述今日召开的全国国土资源工作会议表示，要建立分类调控制度，区分保障性住房和商品房，对保障性住房用地实行应保尽保，对商品房根据供需形势因城因地施策，建立住宅用地供应分类管理制度。
对房价上涨压力大的城市要合理增加土地供应，调整用地结构，提高住宅用地比例。
国土部网站新闻稿则引述国土部长姜大明表示，2017年要推动供给侧结构性改革取得实质性进展、增强农业农村发展新动能、形成促进房地产平稳健康发展的基础性土地制度、推动国土资源领域重大改革落地生根。
此前召开的中央经济工作会议部署2017年工作任务时提出，要落实地方政府主体责任，房价上涨压力大的城市要合理增加土地供应，提高住宅用地比例，盘活城市闲置和低效用地。特大城市要加快疏解部分城市功能，带动周边中小城市发展。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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