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中国财经 | 2012年 12月 10日 星期一 07:39 BJT

1-11月房地产开发投资同比增16.7%--统计局

路透北京12月9日电---中国国家统计局周日公布,中国1-11月房地产开发投资同比增16.7%,较1-10月的增速15.4%进一步提高.

统计局并公布,1-11月房屋新开工面积同比下滑7.2%,降幅比1-10月份缩小1.3个百分点;同期,商品房销售面积同比增长2.4%,销售额增长9.1%.

此前数据显示,1-10月房屋新开工面积同比下降8.5%;同期,商品房销售面积同比下降1.1%,销售额同比增5.6%.(完)

欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/)

--发稿 乔艳红; 审校 曾祥进

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