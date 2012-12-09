1-11月房地产开发投资同比增16.7%--统计局

弃风严重致内蒙等六省区被红色预警 今年不得新建风电--能源局
路透北京2月22日 - 中国国家能源局周三称，内蒙古、黑龙江、吉林、宁夏、甘肃、新疆等省区为风电开发建设红色预警区域，2017年红色预警的省区不得核准建设新的风电项目，并要采取有效措施着力解决弃风问题。
路透北京12月9日电---中国国家统计局周日公布,中国1-11月房地产开发投资同比增16.7%,较1-10月的增速15.4%进一步提高.
统计局并公布,1-11月房屋新开工面积同比下滑7.2%,降幅比1-10月份缩小1.3个百分点;同期,商品房销售面积同比增长2.4%,销售额增长9.1%.
此前数据显示,1-10月房屋新开工面积同比下降8.5%;同期,商品房销售面积同比下降1.1%,销售额同比增5.6%.(完)
欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/)
--发稿 乔艳红; 审校 曾祥进
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月22日 - 中国国家能源局周三称，内蒙古、黑龙江、吉林、宁夏、甘肃、新疆等省区为风电开发建设红色预警区域，2017年红色预警的省区不得核准建设新的风电项目，并要采取有效措施着力解决弃风问题。
路透北京2月22日 - 中国保监会周三称，今年要把防控风险放到更加重要的位置，将进一步强化资金运用监管，加强股权股票投资监管，提高境外投资能力标准，严厉打击保险资金短期炒作、恶意进入上市公司管理等行为。
路透上海2月22日 - 中国股市沪综指周三小幅收升，续创近三个月新高。分析师指出，基于商品涨价和企业盈利改善预期，今日建材、白酒等板块走势仍较强，不过这些板块近期已累积不小涨幅，后续上涨空间已有限，市场观望情绪则依然浓厚，大盘料维持窄幅整理走势。