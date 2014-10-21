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中国财经 | 2014年 10月 21日 星期二 10:13 BJT

中国1-9月房地产开发投资同比增12.5% 新开工面积降9.3%

路透北京10月21日 - 中国国家统计局周二公布，中国1-9月房地产开发投资同比增长12.5%，低于1-8月增速13.2%。

统计局并公布，1-9月房屋新开工面积同比下降9.3%；商品房销售面积同比下降8.6%，销售额下降8.9%。

此前数据显示，今年1-8月房屋新开工面积同比下降10.5%；商品房销售面积同比下降8.3%，销售额下降8.9%。(完)

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站（www.stats.gov.cn/

(发稿 侯向明；; 审校 曾祥进/杨淑祯)

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