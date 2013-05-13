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中国财经 | 2013年 5月 13日 星期一 13:49 BJT

1-4月房地产开发投资同比增21.1%

路透北京5月13日 - 中国国家统计局周一公布，中国1-4月房地产开发投资同比增21.1%，略高于1-3月的增速20.2%。

统计局并公布，1-4月房屋新开工面积同比增长1.9%；商品房销售面积同比增长38%，销售额增长59.8%。

此前数据显示，1-3月房屋新开工面积同比下降2.7%；同期，商品房销售面积同比上升37.1%，销售额同比增61.3%。（完）

欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/)

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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