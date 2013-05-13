1-4月房地产开发投资同比增21.1%

中国长安与蔚来合组电动汽车合资事业
路透北京4月10日 - 中国电动汽车初创企业--蔚来汽车周日表示，中国第四大汽车制造商长安汽车将与蔚来设立合资事业，在研究及销售电动汽车的研究及销售。
路透北京5月13日 - 中国国家统计局周一公布，中国1-4月房地产开发投资同比增21.1%，略高于1-3月的增速20.2%。
统计局并公布，1-4月房屋新开工面积同比增长1.9%；商品房销售面积同比增长38%，销售额增长59.8%。
此前数据显示，1-3月房屋新开工面积同比下降2.7%；同期，商品房销售面积同比上升37.1%，销售额同比增61.3%。（完）
欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/)
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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路透香港4月10日 - 香港信报周一引述市场消息报导，中国将最快7月宣布中港“债券通”的详情，计划开通初期先推行北向买卖的“先北后南”做法；同时“债券通”可透过两大渠道，包括场外市场（OTC）和港交所进行交易。
路透上海4月10日 - 近期因资金困局而受高度关注的中国乐视网周一午间刊登公告预计，一季度公司净利将较去年同期基本持平，并称在获得融创中国等机构注资后，3月份起公司各业务线均已回归稳定增长态势。