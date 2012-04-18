中国首季住宅地价环比负增长 近三年首次整体下降

路透北京4月18日电---中国宏观经济与调控政策对土地市场的作用正在显现.中国国土资源部下属土地勘测规划院周二发布报告显示,一季度全国主要监测城市地价环比、同比增幅进一步收窄,住宅地价环比负增长,为自2009年二季度以来首次出现整体下降,并出现量价齐跌的回落迹象.

此外新华社另一则报导称,国土部在部署今年房地产用地供应和监管工作时强调,今年各地要充分估计宏观调控持续推进可能面临的困难,要充分估计一些地方可能松动调控政策.

国土部表示,今年房地产用地调控可能面临的困难包括:房地产企业拿地意愿下降,稳定供应的难度进一步增大;闲置、囤地等违法违规现象可能增加;保障性安居工程落地任务仍然比较重等.

监测显示,今年第一季度,全国主要监测城市地价总体水平为3,057元/平方米,环比增长率为0.26%,较上一季度下降0.03个百分点,增速连续五个季度回落;同比增长率为3.53%,较上一季度下降2.41个百分点.

分用途看,一季度主要监测城市住宅地价为4,516元/平方米,环比增长率为-0.04%,同比增长率为3.70%.

从去年以来土地市场运行逐步趋稳、景气下行,土地供应量开始有所回调;监测地价和成交价款大幅回落,市场趋於谨慎;处於在建状态的已供土地数量充足.

中国国务院总理温家宝上周五主持召开国务院常务会议称,下一阶段要巩固房地产市场调控成果.坚持房地产调控政策不动摇,决不让调控出现反复.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 林高丽

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。