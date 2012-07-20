国土资源部要求加大普通商品住房用地供应

路透北京7月20日电---针对近期房地产和土地市场出现的波动,中国国土资源部称,下半年要应保尽保保障性安居工程用地,进一步加大普通商品住房用地的供应力度;同时,防止出现商服和住宅高价地,扰乱市场预期,破坏市场稳定.

虽然六七月份是楼市传统销售淡季,但降息及房价上涨预期升温,带动刚性和改善性需求入市,让中国6月房价环比结束八连跌,初现企稳迹象.且分析人士预计,未来楼市成交量有望继续回暖.同时,沉寂许久的土地亦回暖,6月以来,广州、北京纷纷出现地王.

新华社周四晚间报导援引国土资源部和住建部的通知强调,各地要严格执行房地产市场调控政策,不得擅自调整放松要求.已放松的,要立即纠正.

"房地产市场运行的复杂性和不稳定性在增加,房地产市场调控仍处在关键时期,任务还很艰巨".国土资源部在部署上述通知的视频会议上并要求,"坚持房地产市场调控不放松,密切配合做好各项工作,不断巩固调控成果,坚决防止房价反弹".

国土资源部下半年的重点工作是落实住房用地供应计划,并以提高计划完成率、增加有效供应为首要目标.同时,各地也要密切跟踪市场形势,切实把握好土地出让节奏、时序和价格.

国土资源部并表示,从7月开始,将对保障新安居工程用地和普通商品住房用地供应实行月度指导,对落实情况较差的将予以通报,年底对各省(区、市)进行目标责任考核.

另外,市县国土资源主管部门要进一步完善地价专业评估和集体决策程序,合理确定起始价、底价,在土地出让前还应全面分析、研判市场形势,对可能出现高价地的要及时调整竞价方式,制定出让方案和现场预案.

"对预判成交价格创历史总价新高、或单价最高,或溢价率超过50%的房地产用地(包括商服、住宅或商住综合),及时调整出让方案,采用"限房价、竞地价"或配建保障房、公共设施等办法出让土地",国土资源部具体指出.

路透根据国家统计局周三公布数据测算,6月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降1.55%,为连续第四个月同比下跌且跌幅继续扩大.但从环比看,6月新建住宅销售价格较上月微升0.04%,在连跌八个月後首次止跌.

新华社本周三发表时评文章称,须防范"稳增长"政策下房地产借机涨价.同时并援引专家的观点称,必须加快建立房地产市场调控的长效机制,例如房产税改革应该加快,城市住房信息联网工作也应该加快.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。