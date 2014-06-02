中国各银行仍对房贷发放持谨慎态度

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透上海5月31日 - 上海证券报周六报导称，自5月中旬中国央行“喊话”各家银行提高房贷发放和审批效率之后，银行房贷审批速度提高，一个月左右就能实现放款，但就首套房贷利率而言，基本还是上浮为主。
报导指出，5月下旬临近半年末时点，为了流动性等一些考核指标达标，银行往往会将贷款积压到第三季度，而央行“喊话”后，银行房贷发放速度明显加快。
“基准利率上浮10%的比较多，现在这种环境，这样的利率已经不错了。”报导援引某股份行个金部人士说。
银行之所以对房贷业务“谨慎”，与房地产市场低迷不无关系。今年前四个月，住宅销售面积同比下降8.6%，销售额同比下降9.9%，新房开工同比下降24.5%。
某国有大行总行一位中层人士称，房地产低迷对于银行的影响，主要体现在“房地产相关的个贷、开发贷”，且“表内、表外都有”。
这意味着，如果房价进一步下探，则上述贷款的违约率可能会进一步上升，而同时，以土地、房地产作抵押的贷款质量也会恶化。
但上述银行人士称，银行从去年底开始已经收缩房贷业务，主要是出于三方面的考虑：首先，房贷盈利空间缩小，利率市场化、互联网金融推动银行存款成本上升，“个人房贷业务的利差被压缩到不足3%，还占用大量人力、管理成本。”
其次，在资本充足率、流动性压力下，银行更倾向从事低资本消耗的业务，偏爱以短期低成本流动性来“滚资产”的方式。而房贷占用资本期限长、最高达30年，盈利贡献也不如小微贷、消费贷以及同业业务。第三，“楼市风险加大，银行也被迫要追加大量的拨备，对经营也形成影响。”
尽管今年以来中国房地产市场大幅放缓，悲观情绪蔓延，但中国住建部政策研究中心主任秦虹稍早认为，今年市场有希望窄幅波动，政策面也不会像一些人士预计的会有明显松动，而是保持简单和稳定。(Full Story)
在楼市调整压力之下，中国部分城市的限购政策已有松动，已有宁波、无锡、杭州萧山、天津滨海、铜陵、郑州、扬州、芜湖等多地放松调控政策。业内人士认为这是对中央“分类指导”、“双向调控”的贯彻执行。（完）
(发稿 刘昕; 审校 张喜良)
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