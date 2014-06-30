中国6月房贷重现8.5折利率优惠 但整体从紧局面未缓解--报告

路透北京6月30日 - 中国知名在线金融搜索平台“融360”发布6月房贷分析报告显示，在央行喊话商业银行力保首套房贷政策后，6月房贷市场出现略微松动的迹象，全国最低房贷利率回归8.5折，不过整体而言收紧的局面还难以在下半年缓解。

报告援引对全国23个热点城市的调查结果称，作为对央行“喊话”的回应，近期，四大行已增加了房贷额度，且贷款审批时间也有明显加快。四大行之外，此前因额度紧张暂停房贷业务的民生银行(600016.SS)、招商银行(600036.SS)因获批降低0.5个百分点的存款准备金率，近日也在一线城市中的上海和深圳重启房贷业务。

调查发现，6月首套房房贷利率较5月开始松动，表现在折扣利率增加、放款速度明显加速，6月折扣利率占比较前月略升至5.08%，不过基准利率至基准上浮10%占比65.26%，仍是首套房贷主流利率。对于二次房贷来说，利率没有降低迹象，依旧走高。

据调查，一线城市率先利率松动。6月全国23个热点城市调查中，目前有九个城市还存在利率优惠，利率优惠城市继续减少，而优惠幅度有小幅增加。其中，北京农商银行、上海民生银行重现8.5折利率，广州汇丰银行、杭州汇丰银行出现9折利率优惠。

不过，8.5折利率优惠对客户资质要求颇高，以上海民生银行为例，客户日均资产在100-300万元人民币的可以享受9.5折利率优惠，300-500万可享9折优惠，500万以上才能享受首套房贷8.5折利率优惠。

调查还指出，由于房贷额度紧张，银行单方“毁约”现象开始增多，如贷款人与银行签了购房贷款利率8.5折的合同，却在交房前被通知无法放款。

而银行放款时间比年初有所加快。一线城市中，北京和上海放款时间相对较快，约为30天；广州和深圳贷款额度相对紧张，放款时间普遍为50天左右。二三线城市方面，情况也较年初有了很大的改善，普遍由三个月缩短为1-2个月。

中国监管层近两月敦促银行要加大房贷支持。央行5月要求银行要满足首套房贷需求，而银监会稍后亦称，要大力支持首套住房需求。今年以来房地产相关信贷从紧，已对房地产市场构成较大的下行压力。

融360月度房贷报告是在全面分析了融360已涵盖的86个城市房贷市场数据后，选取了全国23个重点城市、近400家银行的房贷产品进行摸底调查。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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