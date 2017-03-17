中国官员称既要去库存也要稳房价 城市政府要负起调控责任

路透北京3月17日 - 今年政府工作报告修订后，在去库存和房地产市场调控部分，补充了“健全购租并举的住房制度”、“遏制热点城市房价过快上涨”，对此政府工作报告起草组成员韩文秀周五称，总的要求是既要去库存，也要稳房价，地方政府特别是城市政府要切实负起责任。

国务院研究室副主任韩文秀在国新办发布会上表示，房价上涨比较多、上涨压力大的城市要切实担负起防止房价过快上涨的责任，包括要增加土地的供应，采取适当的金融、财税方面的调控措施，对中介、市场交易进行有效的监管等。

他指出，从库存和房价来讲，经常会出现“冰火两重天”的情况，有些地方价格飞涨，有些地方多年低迷；有些城市特别是三四线城市，库存很大，需要几年甚至更长的时间才能消化掉。但是也有一些城市，特别是一些热点城市现在别说库存了，甚至存在排队购房现象。

“所以要分类调控、因城施策，强调地方政府特别是城市政府要切实负起这个责任。”韩文秀说道。

他强调，既要去库存，也要稳房价，这是总的要求。在加强短期调控的同时，也要抓紧建立健全房地产市场平稳健康发展的长效机制，这些长效机制也包括财税、金融、土地等方面的制度安排。

韩文秀指出，对于房地产市场来讲，不同的地方、不同的城市，情况差别很大，很难定一个统一的目标。调控的方向和取向是因地制宜，根据不同地方、不同城市的情况，区别对待。

“库存大的地方要去库存；房价上涨压力大的或者上涨比较多的城市，就要采取相应措施来抑制房价过快上涨。”

他在发布会上并称，今年经济增长6.5%左右的目标是留有余地、有把握的。从前两月数据看，经济在进一步呈现稳中向好的态势，相信只要继续努力实干，全年的目标任务还是有把握实现的。

在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，两会期间及之后，又有赣州、青岛、南京等多市加入楼市调控大军或升级调控措施。（完）