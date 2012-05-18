路透北京5月18日电---中国国家统计局周五公布,4月70个大中城市新建商品住宅价格同比下降的城市增至46个,环比下降的城市达43个.

据路透测算,4月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降1.2%,为路透去年初开始测算该加权指数以来连续第二月出现下跌.3月为同比下降0.7%.

从环比看,4月新建住宅销售价格较上月下降0.3%,为路透开始测算该加权指数以来连续第七个月出现下跌.

统计局并公布,重点城市看,北京与上海4月新建住宅销售价格指数分别同比下降1%及1.3%.

*房价(较上年同期变动,%):

4月 3月 2月 2012年1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

-1.2 -0.7 0 0.5 1.4 2.2 2.8 3.5 4.1 4.3 4.2 4.1 4.3 5.2 5.7 5.9

(较上月变动,%):

-0.3 -0.3 -0.1 -0.2 -0.3 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.8

* 该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格,统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数.(完)

欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/)

--发稿 邵晓忆; 审校 曾祥进

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。