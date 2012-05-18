中国“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
路透北京5月18日电---中国国家统计局周五公布,4月70个大中城市新建商品住宅价格同比下降的城市增至46个,环比下降的城市达43个.
据路透测算,4月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降1.2%,为路透去年初开始测算该加权指数以来连续第二月出现下跌.3月为同比下降0.7%.
从环比看,4月新建住宅销售价格较上月下降0.3%,为路透开始测算该加权指数以来连续第七个月出现下跌.
统计局并公布,重点城市看,北京与上海4月新建住宅销售价格指数分别同比下降1%及1.3%.
*房价(较上年同期变动,%):
4月 3月 2月 2012年1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
-1.2 -0.7 0 0.5 1.4 2.2 2.8 3.5 4.1 4.3 4.2 4.1 4.3 5.2 5.7 5.9
(较上月变动,%):
-0.3 -0.3 -0.1 -0.2 -0.3 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.8
* 该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格,统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数.(完)
欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/)
--发稿 邵晓忆; 审校 曾祥进
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
路透北京2月27日 - 中国外管局近日发布通知称，银行间债券市场境外机构投资者可以在具备资格的境内金融机构办理人民币对外汇衍生品业务，该业务遵守实需交易原则，限于对冲以境外汇入资金投资银行间债券市场产生的外汇风险敞口。
路透北京2月27日 - 路透综合33家分析机构的预估中值显示，中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅降至51.1。虽然高频数据显示工业生产指标表现不错，但由于2月初仍正值中国传统春节假期，制造业生产受到一定影响。