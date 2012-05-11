中国房企开工意愿低迷 调控或松动

资料图片显示，工人在合肥一处建筑工地工作。持续进行的楼市调控令中国4月房地产投资增速骤降至个位数，销售不畅及高库存令开发商继续缩减开工。在整体经济疲软的背景下，楼市紧缩政策未来或有所微调。 REUTERS/Stringer

* 中国4月房地产投资增速降至9.2%,为逾两年来新低

* 4月新开工面积同比下降14.6%,连续第二个月下跌

* 4月销售额同比下降4.5%,持续低位徘徊

* 房地产调控政策或将有所调整

路透北京5月11日电---持续进行的楼市调控令中国4月房地产投资增速骤降至个位数,销售不畅及高库存令开发商继续缩减开工.在整体经济疲软的背景下,楼市紧缩政策未来或有所微调.

路透根据国家统计局数据测算,4月房地产开发投资同比增长9.2%,为逾两年以来新低;同期新开工面积同下降14.6%,为今年以来连续第二月下跌.

"4月份就看到房地产投资和新开工比较糟糕的情况,5.6月份估计也不会好,这样对整个二季度中国经济会有明显拖累,接下来房地产政策会有相应的调整."莫尼塔投资房地产分析师施琪表示.

作为固定资产投资中的重要部分,4月房地产投资的下滑对整体投资下拉作用明显.数据显示,中国4月工业增加值录得近三年最低增速,前4月固定资产投资同比增长20.2%,较1-3月下降0.7个百分点,并低於市场预期.

"4月工业增加值下滑幅度较大,房地产投资增速下滑最大,反映出地产调控引起的房地产投资下滑已传导到相关行业."民生证券宏观分析师郝大明表示.

统计局数据并显示,1-4月,全国房地产开发投资15,835亿元人民币,同比增长18.7%,增速比1-3月回落4.8个百分点;房屋新开工面积同比下降4.2%,1-3月为增长0.3%;商品房销售额同比下降11.8%,降幅较1-3月缩小2.8个百分点.

在持续严厉调控政策下,目前中国楼市房价出现下行迹象.3月70个大中城市新建商品住宅销价同比下降的城市增至38个,为自2011年9月个别城市再次出现价格同比下降以来,下降城市个数最多的月份.

**楼市政策或有所微调**

分析人士指出,为避免中国经济出现"硬着陆",作为经济重要引擎之一的房地产行业,其持续逾两年的调控政策或有所松动.

"关键是现在(调控)卡得过严,比如对於改善性的需求.以这种态势下去,中国经济肯定要硬着陆了,所以肯定还是要放松的."瑞穗证券地产分析师沈建光表示.

4月份,房地产开发景气指数(简称"国房景气指数")为95.62,比上月回落1.3点.

沈建光表示,目前房价已开始下跌,政策亦可以开始放松.但并不是说像08-09年那样,从限制到充分鼓励,而应该是有些太紧的地方可有所放松,如北京限购年限可由五年有所缩短.

为进一步抑制房价上涨,中国一、二、三线城市在2011年陆续出台了限购措施.其中北京最为严厉,要求外地人在京购房需持有连续五年以上在本市缴纳社会保险或个人所得税证明.

莫尼塔投资的施琪亦指出,未来房地产信贷应该会相应有所扶持,包括个人贷款和开发贷或会有定向扶持.

尽管中央对於房地产调控未有所放松,但随着调控的持续,地方放松意愿愈加强烈.江苏省扬州市周二出台政策奖励购房,购房者新购买全装修房可获得所购房屋合同价款0.4-0.6%的奖励.但鉴於中央政府房地产调控立场未变,该地方新政能否实际执行尚存变数.此前佛山、成都等地房产调控松绑措施也都相继被叫停.(完)

--发稿 邵晓忆/蒋燕; 审校 曾祥进

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