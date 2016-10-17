中国楼市去库存任务依然艰巨 金融风险上升值得警惕--国务院大督查

路透北京10月17日 - 中国国务院第三次大督查的情况显示，虽然供给侧结构性改革稳步推进，但也存在一些困难和不确定因素，如一些煤炭项目违规在建，楼市去库存的任务依然艰巨，金融风险的上升也值得警惕。

新华社周日报导，国家能源局局长努尔·白克力表示，当前化解煤炭过剩产能，仍然存在一些煤炭项目违规在建，而且随着近期煤炭价格回升，出现一些煤矿恢复生产等情况。

楼市去库存的任务依然艰巨。报导援引住房城乡建设部副部长易军称，当前三四线城市特别是县城库存存量高，化解难度较大。

住建部下一步将加大棚改安置和公租房保障货币化力度、继续鼓励支持农民工和农民进城购房安居、大力培育和发展住房租赁市场，多渠道解决城镇居民住房问题，通过完善长效机制促进去库存。

8月末全国商品房待售面积7.09亿平方米，比去年末减少983万平方米，连续六个月下降。今年1-8月，全国棚改已开工522.45万套，占年度目标任务87%，比去年同期提高9.5个百分点。

此外，金融风险的上升也值得警惕。银监会有关负责人表示，银行业在支持供给侧结构性改革的过程中，面临不良贷款持续暴露、合法债权缺乏有效保护等困难。

报导还指出，国企改革中的相关政策也亟须落实到位。鞍钢集团有关负责人表示，关于“三供一业”移交的问题，鞍钢共涉及五个地区、21家企业，分离移交所需费用约38.53亿元。由于企业承担移交费用高、地方政府接收困难以及人员安置难度大等原因，目前工作进展比较缓慢。

供给侧改革也取得一定成效，去产能方面，截至8月底，全国煤炭行业退出产能约1.53亿吨，完成全年目标的61%；28个产钢地区和中央企业共退出粗钢产能3,468万吨，约占全年任务量的77%。

国务院第三次大督查8月底全面启动，于9月18日派出20个督查组赴各地区和国务院有关部门开展实地督查。督查重点包括保持经济平稳发展、推进供给侧结构性改革、促进创新驱动发展、保障和改善民生等四方面工作23项重点内容，以确保完成全年经济社会发展主要目标任务。（完）