住建部等正研究刺激楼市刚需的政策储备--报载

路透上海4月24日电---尽管中国强调房地产调控政策不放松,但对自住需求仍持鼓励态度.上海证券报周二报导,近期包括住房和城乡建设部等相关部门的研究机构,正共同研究新一轮刺激楼市刚性需求入市的政策储备,一旦房地产投资增速下降过快,就可能有储备政策推出.