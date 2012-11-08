保利和金地前10月签约销售金额同比分别增近33%及16%

中国共享经济尚处早期 需解决商业模式及就业等课题--麦肯锡

路透上海2月28日 - 国际知名管理咨询公司--麦肯锡最新调研报告显示，中国的共享经济中，共享出行正快速普及，而共享空间和共享技能方兴未艾。麦肯锡认为，共享经济在中国尚处发展初期，需要解决商业模式、就业影响、社会价值等多项课题。