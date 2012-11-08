保利和金地前10月签约销售金额同比分别增近33%及16%

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透北京11月8日电---中国房地产业两大巨头--保利地产(600048.SS)和金地集团(600383.SS)周四分别刊登销售简报,保利前10个月累计签约销售833.29亿元人民币,同比增长32.91%;金地累计签约销售259.9亿元,同比增长16%.
10月,保利实现签约金额77.01亿元,同比增长42.09%;金地当月实现签约金额36.7亿元,同比增长37.4%.
保利地产同时公告称,近一个月来公司共独立或合伙获得九项土地储备,合计需付地价款逾百亿元,其中全资子公司上海保利建锦房地产有限公司合作取得上海市徐汇区滨江XH129B-02、XH129D-01地块,规划容积率面积约16.6万平方米,地价款45亿元.
金地近期亦获得深圳市坪山新区G11340-8011项目,计容积率建筑面积9.45万平方米,公司须支付土地款3.03亿元.
据易居中国EJ.N旗下中国房产信息集团(CRIC)此前报告,在前三季中国国内房地产企业销售前50强排行榜,万科(000002.SZ)200002.SZ和保利地产分列销售额前两位,中国海外发展(0688.HK)名列第三.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
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