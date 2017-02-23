中国有能力和手段来稳定楼市 一季度房价料持稳--住建部长

路透北京2月23日 - 中国住建部部长陈政高周四表示，今年一季度房价料保持稳定，中国有能力和手段来稳定房地产市场。

“不论是从环比看，还是从同比看，预计今年一季度房地产价格会继续趋于稳定。”他在国新办发布会上称。

陈政高表示，尽管2017年房地产市场面临许多矛盾和问题，面临许多不确定的因素，但有利条件更多，“我们有能力、有办法来保持房地产市场平稳健康的发展。”

最新数据印证中国房价已明确显露见顶趋势。国家统计局公布的1月70个大中城市房价指数同比涨幅连续两月回落，环比涨幅则接近持平，并已连续四个月收窄；重点调控的15个热点城市房价则持续趋稳回落。（完）