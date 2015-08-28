中国楼市限外令松绑时机恰好--CRIC

中国最新下发通知为外资进入中国房地产市场松绑，机构认为此举标志严控10年的外资购房闸门正式打开，在人民币阶段性贬值、房价已处高位且面临高库存问题之时放开限外令，可谓水到渠成，有助于缓解部分侨乡城市库存压力，但对整体楼市影响微小。中国专业房地产咨询机构--易居中国(EJ.N)旗下克而瑞信息集团(CRIC)认为，限外令解除释放合理需求，时机也恰到好处。路透