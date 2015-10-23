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路透中文国际短讯 | 2015年 10月 23日 星期五 13:38 BJT

中国9月房价环比续涨 但一线热三线冷分化格局依旧

楼市成交在金九月继续高位运行，带动中国房价延续回暖之势。最新数据显示，9月70城房价同比跌幅大幅收窄，环比则续涨；同时，一线偏热三线偏冷的分化格局仍未改变。中国楼市今年利好不断，从降准降息，到更有针对性的“330”新政， 从金融、税收、公积金等多方面为房地产提供支持。路透

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