2015年中国房价以涨势收尾 一线城市热度不减

在支持刚需、改善需求以及去库存的宽松政策基调下，中国楼市整体持续恢复，2015年房价以涨势收尾，而一线城市房价涨幅继续遥遥领先。“整体市场在恢复，但城市之间的分化依然明显。一线城市远好于其他，二线逐步恢复，三四线还在降。”中原集团研究总监刘渊表示。路透