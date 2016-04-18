中国楼市3月全线回暖 热点二线城市接过沪深接力棒

宽松的政策环境助力中国楼市3月全线回暖，以上海、深圳为代表的一线楼市热度不减，但已开始向苏州、南京等热点二线城市传递，伴随着成交的持续高位，房地产投资也开始有起色，意味着中国房地产已向全面转好迈进。统计局数据显示，部分二线城市房价涨势已赶超一线，并可能在短期内延续这一趋势。路透