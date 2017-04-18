中国今年新分配公租房200万套 积极推进公租房货币化--住建部

路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。

新华社周一援引住建部副部长陆克华称，进一步完善公租房保障方式，采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化；要尽快降低门槛，放宽准入条件，扩大公租房保障范围。

“支持公租房保障对象通过市场租房，政府对符合条件的家庭给予租赁补贴，进一步提高公租房保障效率，满足群众多样化的住房需求，让更多的住房困难家庭受益。”陆克华称，同时要坚持公租房分配全过程的公开、公正和公平。

陆克华说，住建部将配合国家发展改革委及财政部，继续加大对公租房及其配套基础设施建设的支持力度，确保被支持的公租房项目年底前达到交付使用条件。

陆克华此前表示，今年的公租房分配工作纳入住房保障目标考核内容，与各省级人民政府签订了目标责任书，目前已经全部落实到各地。

早在2011年，住建部就明确了公租房面向城镇中低收入住房困难家庭、新就业无房职工和在城镇稳定就业的外来务工人员出租。近年来，中央加大了资金补助和信贷支持力度。截至2016年底，已有1,126万户家庭住进了公租房。

针对近期多地密集出台楼市调控政策，中国官媒新华社近日发布时评指出，在需求端下猛药，为救急所必需；而从长效机制看，还是要通过供给侧结构性改革促进房地产市场稳定健康发展。“管住炒”也要“保障住”，住是核心目标。（完）