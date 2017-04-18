中国今年新分配公租房200万套 积极推进公租房货币化--住建部

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.9056元附近
路透上海5月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.9056元附近，较上日贬值约395点。
路透北京4月18日 - 中国住建部称，今年将完成公租房新增分配200万套，尽快降低外来务工人员申请公租房门槛，放宽准入条件；并采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化。
新华社周一援引住建部副部长陆克华称，进一步完善公租房保障方式，采取实物保障与租赁补贴并举方式，积极推进公租房货币化；要尽快降低门槛，放宽准入条件，扩大公租房保障范围。
“支持公租房保障对象通过市场租房，政府对符合条件的家庭给予租赁补贴，进一步提高公租房保障效率，满足群众多样化的住房需求，让更多的住房困难家庭受益。”陆克华称，同时要坚持公租房分配全过程的公开、公正和公平。
陆克华说，住建部将配合国家发展改革委及财政部，继续加大对公租房及其配套基础设施建设的支持力度，确保被支持的公租房项目年底前达到交付使用条件。
陆克华此前表示，今年的公租房分配工作纳入住房保障目标考核内容，与各省级人民政府签订了目标责任书，目前已经全部落实到各地。
早在2011年，住建部就明确了公租房面向城镇中低收入住房困难家庭、新就业无房职工和在城镇稳定就业的外来务工人员出租。近年来，中央加大了资金补助和信贷支持力度。截至2016年底，已有1,126万户家庭住进了公租房。
针对近期多地密集出台楼市调控政策，中国官媒新华社近日发布时评指出，在需求端下猛药，为救急所必需；而从长效机制看，还是要通过供给侧结构性改革促进房地产市场稳定健康发展。“管住炒”也要“保障住”，住是核心目标。（完）
(发稿 陈君；审校 李文科/杨淑祯)
路透上海5月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.9056元附近，较上日贬值约395点。
路透上海5月24日 - 中国中型券商--长江证券股份有限公司周二晚公告称，公司第一大股东新理益集团当天增持长江证券541.7万股股份，约占后者总股本0.1%；未来一年新理益集团拟增持至少3,000万股长江证券股份。
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。