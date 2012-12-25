2013年继续实行楼市限购--住建部（更新版）

(新增住建部部长更多讲话内容及评论)

* 商品房限购政策要继续实施--住建部

* 加快推进房产税改革试点扩大工作

* 明年保障房目标新开工600万套

路透北京12月25日 - 中国史上最严厉的房地产调控政策已实行近三年,并未见放松迹象,中国住房和城乡建设部周二表示,明年会继续实行限购措施,坚决抑制投机、投资性住房需求,支持合理自住和改善性需求.

新华社援引住建部部长姜伟新讲话称,2013年要坚定不移地搞好房地产市场调控,首先要继续贯彻落实好既有调控政策.

对于目前热议的房产税,姜伟新表示住建部将配合有关部门继续加快推进房产税改革试点扩大工作.

"我再次强调,商品住房限购政策要继续实施.凡是放松调控致使房价过快上涨的城市,我们将继续采取措施并会同监察部对其进行约谈直至问责."姜伟新在全国住房城乡建设工作会议上表示.

他指出,明年要继续严格实施差别化的住房信贷、税收政策和限购措施;一方面要

坚决抑制投机投资性住房需求,另一方面要支持合理自住和改善性需求.对于目前热议的房产税,姜伟新表示住建部将配合有关部门继续加快推进房产税改革试点扩大工作.

决策层这一表态与市场预期基本一致,路透稍早对中外机构的调查显示,所有受访者均认为明年房地产政策将保持平稳,限购政策不会取消.同时房产税试点城市有望进一步扩展.[ID:nL4S09R1KP]

中国指数研究院认为,从住建部的工作会议看,2013年房地产政策以稳为主,继续坚持从紧取向.出于平稳过渡的考虑,房价仍将是新一届政府考虑的重点;改善性需求则将是明年市场和政策走势的一大看点.

**明年目标新开工保障房600万套**

住建部会议指出,明年全国城镇保障性安居工程建设的任务是基本建成460万套,新开工600万套,并特别强调要加快配套设施的建设,确保已竣工的保障房能及早投入使用.

2008-2012年,全国共开工建设城镇的保障性住房和棚户区改造住房超过3千万套,基本建成1,700万套以上.

住建部会议同时指出,明年继续在市场准入、销售、租赁、估价等环节强化监督,加强预售监管;密切监测市场形势,进一步完善房地产市场预警预报系统,做好政策储备;继续推进城镇个人住房信息系统建设;引导和稳定社会预期.同时,保持稳定的土地供应,加快中小套型普通商品住房供应.

此外,尽管限购政策这一行政调控手段不退出,但姜伟新也表示,"明年要配合有关部门加快研究以财税金融等经济法律手段为主的房地产市场调控长效机制,构建符合我国国情、系统配套、科学有效、稳定可预期的房地产市场调控政策体系."

中国房地产市场年末呈现明显的量价齐升现象,统计局11月70个大中城市房价环比涨幅进一步扩大,开发商积极拿地,部分城市出现"地王".楼市回暖加大了调控的压力.(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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