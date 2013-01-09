近阶段房地产限购等政策不会变化--住建部专家

路透上海1月9日 - 中国住房和城乡建设部政策研究中心研究员王珏林周三预计,为稳定国内房价预期,近阶段国内房地产市场的政策可以概括为"三不变",即房地产限购,限价和限贷都不会发生变化.

他在出席一行业论坛时表示,"为什么说这三点不会变呢?因为不敢变,今天变了的话明天房价就上去了,而且房价要是再上去,我就不知道还有谁有办法把房价稳下来,没办法稳,因为失去了对你政府的信任,你再说话就不灵了."

他表示,未来房价肯定会趋稳,这是无奈之举.现在最担心的就是上涨预期集中爆发,不管是买地还是买房,预期一旦爆发想压下去就会很难.

"尤其是北京、上海这些一线城市,一旦热起来,全国都在看你,影响太大,所以还是求稳,...一旦出现2009-2010年的波动还有什么意义?调控就会失败."

他还指出,对于未来国内房地产市场充满信心,因为国内的城市化发展还有很大空间,例如北京至少还需二三十年的发展,很多中小城市才刚刚走步.

住建部在2013年工作目标中提出,下一步,要坚定不移地做好房地产市场调控工作,不断完善政策体系,抑制投资,投机性购房需求,支持居民合理自主性需要,巩固调控成果,促进房地产市场平稳健康发展.房地产调控政策至少目前还不会放松.

中国房地产市场去年年末现明显暖意.中国指数研究院数据显示,12月百城新建住宅均价同比结束连续八个月的下跌,环比则七连涨;同时城市间分化加剧,北京、上海等十大城市均价涨幅远超百城均值.(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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