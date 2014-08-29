背景资料：中国地方政府微调房地产政策一览(8月29日更新版)

（新增宁夏和贵阳）

路透北京8月29日 - 中国房地产市场下行压力沉重，加之中央政府强调今年针对不同城市情况分类调控，部分城市或发出文件，或从执行上对房地产调控政策进行了松绑和微调，以期支撑当地楼市。

自6月份呼和浩特明文放开限购以来，当年46个城市组成的“限购大军”已迅速瓦解。据统计，仅8月前25天便有近20个城市松绑限购，其中明文取消或部分取消者达14个。目前仍实施限购政策的城市仅剩9个，其中包括四个一线城市。地方微调政策通常涉及：降低限购门槛，放松非户籍资格审查和购房落户政策；微调公积金政策，提高公积金可贷额度；税收减免、优惠补贴；房价审查，限制降幅等。

目前北京、上海、广州、深圳四大一线城市尚未对限购做出根本性调整。

以下为部分城市微调房地产政策一览：

**宁夏**

宁夏回族自治区住房和城乡建设厅官网8月26日发表名为《我区出台房地产“新九条”》消息称，宁夏自治区政府在8月22日印发《关于促进房地产业持续健康发展的若干意见》，明确提出，宁夏各市、县(区)对居民(含外地居民)在本地区购买商品住房的，在办理签约、网签、纳税、贷款以及权属登记时，不再要求提供住房套数查询证明。房屋产权登记部门在办理相关业务时，不再对购房人的房屋套数进行查询。

这也意味着，此前宁夏唯一的限购城市银川也正式取消限购政策。

在信贷政策上，《意见》要求对首次使用住房公积金贷款购买普通商品住房的职工，贷款额度最高可达到本人（含配偶）缴存余额的15倍，住房公积金贷款比例可以达到购房总价的75%，但不得超过当地住房公积金购房贷款最高限额。

《意见》并提出差别化税收政策，将普通商品房住房面积标准统一调整为144平米及以下。

**贵阳**

人民网8月28日报导，贵阳市住房和城乡建设局当日宣布从9月1日起，停止执行住房限购措施。届时，无论是本地户籍或外地户籍，在贵阳购房都将不再受房屋套数的限制，也不再需提供房屋套数证明和纳税证明等文件。

**杭州**

杭州市住房保障和房产管理局8月28日公布，从8月29日零时起，购买杭州主城区140平方米以下住房（含商品住房、二手住房）不再提供住房情况查询记录。

此前杭州市住保房管局曾公布，从7月29日零时起，购买本市萧山区、余杭区住房（含商品住房、二手住房）不需提供住房情况查询记录；购买主城区140平方米及以上住房（含商品住房、二手住房）不需提供住房情况查询记录。

至此，杭州全面放开楼市限购政策。

**西安**

西安市住房保障和房屋管理局官网8月28日公布，自2014年9月1日起，凡在本市区域内购买商品住房和二手住房的，不再申报户籍和原有住房情况。

此前，新华网报导，自7月28日起，西安正式执行新调整的三项住房政策，根据新规，凡来西安就业、创业的高校毕业生，无住房的可购买一套住房；居民为改善居住条件购房时，不再申报其已拥有的非成套住房、砖混结构住房及60㎡以下的住房；居民家庭对60㎡以下的住房和砖混结构二手住房可根据需要自主购买。

至此，西安全面取消限购政策。

**江西**

江西省政府网站8月21日消息，省政府8月20日印发《关于促进经济平稳增长若干措施》，其中为促进房地产市场平稳健康发展，落实首套房贷款优惠政策，适当降低二套房首付比例。支持商品房库存较大的城市收购符合条件的商品住房作为保障房和棚户区改造安置住房房源，积极消化库存。

**哈尔滨**

哈尔滨市住房保障和房产管理局8月15日晚发布通知称，自2014年8月16日起，购买人在哈尔滨购买商品房（含二手住房）办理网签备案和房屋权属登记时，无须提供住房情况证明。

**湖南**

湖南日报8月12日报导，湖南省住房和城乡建设厅8月11日印发了《关于促进全省房地产市场平稳健康发展的意见》(“湘五条”)。

主要内容包括：保障房源将从新建改为回购；省内异地购房，可申请公积金贷款；住宅产业化项目可提前申请《预售许可证》。更微妙的是，《意见》规定，各地可以结合本地实际制定具体实施办法。

**昆明**

新华网援引昆明市住房和城乡建设局8月11日消息称，从即日起，居民购买商品住房（含二手住房）的，在办理签约、网签以及房屋权属登记时，不再要求提供居民家庭住房情况查询证明；长期务工的外来人员不要求提供一定年限的纳税或社会保险缴纳证明。

**郑州**

郑州市住房保障和房地产管理局官方微博8月9日公布，经报请上级部门批准，自即日起，在我市市内五区、郑东新区购买住房时不再需要提供住房套数证明以及居住、纳税和社保等情况证明。

**福建**

福建住建厅8月8日发布《福建省住房和城乡建设厅关于促进房地产市场平稳健康发展的若干意见》，成为第一个调整楼市限购政策的省。

《意见》共有8大条26小条，就去库存和城镇化两大方面，从首套房认定、购房落户、公积金贷款、二手房买卖、个人住房贷款及分类调控等诸多内容提出意见，全面支持首置首改等刚需。

《意见》主要内容包括：福州、厦门可自行调整放开限购；界定首置首改，重点支持改善性需求；首次房贷范围放宽，规定利率执行低限；营业税优惠范围扩大，定向减免契税；控制土地供应节奏，取消出让捆绑条件。

**佛山**

认证为广东佛山市委对外宣传工作领导小组办公室的官方微信“佛山荟”8月6日公布，佛山自8月7日凌晨开始放开楼市限购。

将限购对象从以“家庭”为单位调整为以“个人”为单位。佛山市本地户籍人口每人可购买两套房产。非佛山户籍人员无需社保和纳税证明，凭身份证即可购买一套住房。另对继承、遗赠、产权置换等情况进行了说明。

**长沙**

湖南日报旗下华声在线8月6日报导，长沙市住建委当日对外宣称，长沙市已正式解除楼市限购令。不过，由于长沙限购令只涉及90平方米以下的商品房，面不宽，解控相对简单，因此没有“限购令解除”的正式文件。

**太原**

山西日报8月4日报导，太原市房管局发布《关于调整我市住房限购政策促进省城房地产市场健康发展的意见》，从8月4日起正式解除住房限购政策。太原是山西唯一限购城市。

《意见》规定，本地户口的居民购买商品住房(含二手房)在办理网签及权属登记时，不再需求提供住房套数查询证明，产权登记部门在办理相关业务时，不再对购房人的房屋套数进行查询。

外地户口的居民购买商品住房(含二手房)在办理网签及权属登记时，不再需求提供住房套数查询证明，也不再要求提供社保或纳税证明。产权登记部门在办理相关业务时，不再对购房人的房屋套数进行查询，也不再收取社保或纳税证明。

**绍兴**

新华网援引浙江绍兴市住房和城乡建设局8月4日消息称，绍兴市停止执行对非绍兴户籍居民的购房限制。

该市并对银行贷款政策做出具体规定，要求首套房贷款首付比例按人民银行及各商业银行有关规定的最低限执行，除首套房外的新购房贷款首付比例，地方法人银行业金融机构按不低于40%的最低限执行、其他商业银行按人民银行或总行规定的最低限执行，同时要严格执行首套房贷款利率不得超过基准利率的规定。

在二套房认定方面，将以拟购房家庭实际拥有的住房数量作为认定标准，不考虑购房贷款次数。

**合肥**

安徽合肥市房地产管理局8月1日宣布，自2014年8月2日起，购房人在本市范围内购买住房（商品住房、二手住房）时，无需提供居民家庭住房信息查询证明。

**青岛**

新华网援引青岛市国土资源和房屋管理局7月31日消息称，自8月1日零时起，青岛市对黄岛区、城阳区（含高新区）住房（含新建商品住房和二手住房）放开限购政策；对市南区、市北区、李沧区、崂山区套型面积在144平方米以上（含144平方米）的住房放开限购政策，套型面积在144平方米以下继续执行限购。

**四川**

成都市财政局官网7月31日新闻稿显示，四川省财政厅决定，从2014年7月1日至2014年12月31日期间，对金融机构按照国家政策规定向居民家庭在四川省行政辖区内首次购买自住普通商品房提供贷款，且贷款利率不超过（含）人民银行公布的同期贷款基准利率，按金融机构实际发放符合条件贷款金额的3%给予财政补助。

**宁波**

宁波住建委官方微博7月30日宣布，从7月31日起，购买宁波市各县（市）以及鄞州、北仑、镇海、高新区（含商品住房、二手住房），不再需要提供家庭住房情况查询证明；购买海曙、江东、江北中心城区套型在90平方米及以上商品住房，不再需要提供家庭住房情况查询证明；购买海曙、江东、江北中心城区二手住房的不再需要提供家庭住房情况查询证明。

**温州**

浙江温州市住房和城乡建设委员会7月29日宣布，从即日起放开住房限购政策，在房屋交易登记时不再核查现有住房情况，在外温州人和新温州人在温购房享受与温州市户籍居民同等待遇。

同时，温州市还将积极争取金融机构支持，保障商品住房抵押按揭贷款额度，落实首套房贷优惠，为市民购买自住型和改善性住房提供资金支持。

**徐州**

中新网报导援引徐州房管局称，8月1日起，在徐州市区购买商品房不再提供限购查询证明，签订并打印商品房买卖合同时不再需要输入查询证明号码，但是没有下发正式的文件，仅是口头通知。

**石家庄**

新华社报导，从7月28日起，河北省石家庄市的购房者购房不用再到房管部门开具《购房查询证明》。据称取消限购是上级口头通知的，目前还没有正式通知，但已经开始执行。石家庄市有关部门尚未对此作出回应。

**海口**

据新华视点微博7月23日消息，海口市日前已下发内部文件，从即日起中止执行商品房限购政策，不再要求购房者提供住房套数证明。这份文件由海口市人民政府办公厅下发。

**苏州**

据央视财经微博7月21日消息，苏州园区房产交易中心已取消对90平米以上住房的限购政策，本地人外地人可直接在苏州购买90平米以上房屋。

**济南**

山东齐鲁晚报报导，从7月10日起，济南市的新房与二手房限购政策将全面取消，且本地人和外地人购买均无套数限制。

**呼和浩特**

呼和浩特办公厅6月27日发文，成为全国首个明文取消限购的城市。文件规定，居民购买商品住房（含二手住房）在办理签约、网签、纳税、贷款以及权属登记时，不再要求提供住房套数查询证明。产权登记部门在办理相关业务时，不再对购房人的房屋套数进行查询，并允许外来人口在市区购买成套商品住房（含二手住房）。

购买普通商品住房公积金贷款首付比例调整为30%，住房公积金贷款最高额度为50万元人民币，最长时限为30年。

**郑州**

6月16日，据郑州住房公积金管理中心消息，即日起郑州市民在购买全市100多座楼盘时可申请最高70万元的"组合贷"。根据规定，郑州实施的"组合贷"政策是指市民买房时，既申请公积金贷款，又申请商业贷款，最高可以贷款70万元，首套房首付三成，二套房要首付四成。

**沈阳**

网传沈阳取消限购，本地人和外地人可购多套住房，据部分国内媒体报导，沈阳已有条件放开限购，如本市户籍家庭拥有两套及以上住房在二环内暂停购房的规定，变成以个人为单位。但消息传出后第二日，沈阳官方予以否认，称未取消限购。

今年5月沈阳已提高公积金贷款限额，申请人一方缴存住房公积金，贷款最高限额从30万提升至35万元，申请人及共同申请人双方缴存住房公积金，贷款最高限额从50万提升至55万。

**安徽芜湖**

芜湖于5月底发布通知称，居民购买第二套房时，允许申请贴息贷款；外地调入芜湖人员，也获得市民待遇，支持申请住房公积金贷款。

**安徽铜陵**

在住房公积金贷款、契税补贴等方面制定了一系列优惠或放松政策，并从5月1日起实施。如规定今年5月1日-12月31日期间，在铜陵市购买家庭唯一普通商品住房(含二手住房)的，由同级财政按房价1%的比例给予契税补贴。单职工家庭最高可申请公积金贷款额度由25万元提高到30万元。

**宁波**

有关部门口头传达放宽购房资格限制，未来只查询个人在拟购房的县市区域是否有住房，不再查询其在户口所在地是否有住房。

**无锡**

通过购房落户政策刺激需求。5月1日起，在本市购买成套商品住宅（含二手房）、户均建筑面积达60平方米以上，且在本市有稳定工作的人员，准予本人、配偶和未成年子女来锡落户。

**南宁**

限购政策松绑。南宁房管局发文称，从2014年4月25日起，广西北部湾经济区内的北海、防城港、钦州、玉林、崇左市户籍居民家庭可参照南宁市户籍居民家庭政策在南宁市购房。

**天津滨海**

为促进滨海新区楼市发展，将向市场推出实施差别化限购，只要滨海范围内无房，即可在新区购房。官方负责人表示政策正在研究尚未正式出台。（完）

(整理 侯向明; 审校 黄凯/张喜良)

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