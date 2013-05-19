4月70个大中城市房价环比升势略缓和 看涨预期犹在

* 4月中国房价涨势有所缓和

* 新建商品住宅价格环比上涨城市减少一个为67个

* 房价上涨预期未完全消除

* 调控处于抓落实的关键阶段

路透北京5月18日 - 在经历前期的需求集中释放后，中国楼市4月步入相对平稳期，房价涨势有所缓和，但同比及环比上涨城市仍占多数，价格上升压力未完全消除，需继续落实调控措施加以抑制。

路透根据中国国家统计局周六公布数据测算，4月70个大中城市新建住宅销售价格同比上升4.9%，为连续第四个月上升且涨幅较3月的3.6%继续扩大；环比连续11个月上涨，不过涨幅从3月的1.2%缩窄至1.0%。

统计局城市司高级统计师刘建伟解读称，从数据看，4月份房价涨势见缓。一方面，新建商品住宅和二手住宅价格环比上涨的城市个数保持基本稳定，另一方面，多数城市房价环比涨幅明显缩小。

数据显示，新建商品住宅价格环比上涨的城市个数比3月减少一个；在67个环比上涨的城市中，涨幅比3月缩小的城市有36个，最高涨幅从3月的3.2%回落到2.1%；北京、上海、广州、深圳等一线城市的新建商品住宅价格环比涨幅分别比3月下降0.9、1.2、0.4和1.0个百分点。

不过，刘建伟同时指出，“尽管4月份70个大中城市房价上涨势头有所缓和，但受前期房价上涨惯性作用的影响，房价上涨的城市个数还比较多，房价上涨预期尚未根本解除，房地产市场调控仍然处在狠抓落实的关键时期。”

受上年同期低基数影响，4月新建商品住宅和二手住宅同比上涨的城市个数有所增加，上涨城市68个，其中最高涨幅为13.7%。

“新国五条”中有关严格执行二手房交易按转让所得征收20%个税的规定，一度刺激大量需求入市，随着各地细则落地实施，二手房市场也趋于平静，成交量明显回落。在66个二手住宅价格环比上涨的城市中，涨幅比3月份缩小的城市有33个，最高涨幅从3月份的3.1%回落到2.0%。

一线城市涨幅继续居前，北京与上海4月新建住宅销售价格指数同比涨幅继续扩大至10.3%和8.5%，广州和深圳则高达13.5%和11.3%，不过一线城市的环比涨幅均有所缩窄，显现调控效果。

今年以来中国经济陷于弱复苏，但房地产市场却显得一枝独秀，投资和销售均表现亮眼，统计局稍早公布的1-4月房地产投资增速达21.1%，高于整个固定资产投资增速，销售面积和销售额则同比大增38%和59.8%。土地市场解冻的迹象也愈发明显。

另一方面，多个城市在4月出台调控细则，北京二套房贷款首付比例提高至七成，北京、广州全面执行商品房限价指导，苏州、杭州公积金门槛提高，贷款额度收紧。总体而言，地方细则执行力度不及预期，且仅新国五条中20%个税的规定仅在北京得到一定程度的执行。

房价(较上年同期变动，%)

4月 3月 2月 2013年1月 2012年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

4.9 3.6 2.1 0.8 -0.04 -0.7 -1.1 -1.3 -1.4 -1.5 -1.6 -1.5 -1.2



(较上月变动，%)

1.0 1.2 1.1 0.68 0.36 0.3 0.05 0.01 0.1 0.1 0.04 -0.1 -0.3

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。(完)

欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/)

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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