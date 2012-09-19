下半年中国楼价平均有5%下调空间--标普

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8752元附近
路透上海2月27日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8752元附近，较上日贬值约97点。
路透香港9月19日电---评级机构标准普尔周三表示,预期下半年中国房地产价格平均仍有5%的下调空间,成交量则料维持平稳,因一些此前遭压抑的购买力于第二季度释放出来,且开发商的库存量仍然偏高.
标普稍早发表一份有关中国房地产开发行业的报告指出,虽然过去六个月因流动性加强且房屋销售量上升而有所改善,但行业的信用展望维持负面.
标普亚太区企业评级董事符蓓在电话会议上称,中国近期公布的宏观数据仍然偏软,故不认为政府会进一步严厉打击房地产行业,该评级机构对明年中以前的房地产政策看法维持中性.她续称,由去年中开始境内银行对按揭贷款和开发贷款都有所放松,境外流动性也很强,这些因素都支持房地产市场回暖.
对於下半年的市场情况,符蓓认为成交量会平稳,但楼价则有下调控间.
"目前市场成交量平稳,一方面开发商仍有不少库存推出,另一方面不少压抑需求于第二季度得到释放,所以预期下半年的销售均价会有5%的下调空间."她说.
至于融资方面,符蓓表示,近期有几家房地产商如佳兆业(1638.HK)、路劲基建(1098.HK)和花样年(1777.HK)等都在市场发行美元债,而发行利率较它们上一次发债更优.此外,昨天龙湖地产(0960.HK)亦成功在市场发行新股集资近31亿港元,反映内房股的流动性增强,再融资风险也减低.
不过她认为,今年对行业来说仍是优胜劣汰、两极分化的一年,大的房企或有能力在市场进行整合,而小的企业则可能面临更大的风险.
此外,标普相信内地开发商的利润率空间将继续受压,因为自去年下半年起不少开发商采取减价促销手段,情况并延续至今年上半年.由於房企入账时间较销售有所滞後,故相信尤其是明年,毛利率将会下滑,估计平均跌5%.
"房企因为将继续买地,总债务水平仍会往上涨,所以它们的信用指标明年或有转弱趋势."亚太区企业评级副董事陆枫表示.
于未来六个月,标普预期将有更多内地开发商评级遭下调,但比过去12个月的数目为少,且不大可能看到开发商违约,因为部份之前财务压力较大的房企如绿城中国(3900.HK)已通过出售资产改善其财务状况,但沿海绿色家园(1124.HK)则仍面对一些再融资风险.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
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