9月全国房价21个月来首现同比下跌 但环比跌幅收窄（更新版）

路透北京10月24日 - 中国主要城市9月房价21个月来首次出现同比下跌，且一线城市中上海和广州房价同比亦步入下滑；不过在地方政府纷纷出手救市情况下，虽然环比仍连续第五个月下跌，但跌幅收窄。

路透根据国家统计局周五公布数据测算，9月70个大中城市新建住宅（含商品住宅和保障性住宅）销售价格同比下跌1.3%，此前曾连涨20个月；环比下跌1.0%，连续第五个月下跌但跌幅小于8月份的1.1%。

“大部分城市（新建商品住宅）房价同比出现下降，...同比下降的城市中，最大降幅为7.9%，比上月扩大2.3个百分点。”统计局城市司高级统计师刘建伟解读称，同比上涨的城市中，除厦门上涨4.9%，其余城市涨幅均在2%以内。

数据显示，9月份新建商品住宅价格同比上涨的城市个数为10个，比8月减少了38个；同比下跌的城市则增加到了58个。同比跌幅最大的三个城市同上个月相同，亦为杭州、温州和韶关，跌幅分别为7.9%、5.1%和4.9%，但跌幅均较上月扩大。

一线城市中，上海和广州新建商品住宅价格同比出现下跌，分别为下跌0.9%和0.6%。

经过了2013年的强劲表现，今年以来中国房地产市场持续疲弱不振，销量下滑且银行在对开发商和购房者放贷方面变得愈发谨慎。楼市的持续低迷导致地方政府纷纷放开限购措施，目前除北京、上海、广州和深圳四个一线城市以及三亚外，其它限购城市已全部取消了限购。

中国央行和银监会则在9月底宣布放松房贷政策，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。随后住建部等三部委宣布取消住房公积金贷款若干收费项目，并缩短可申请公积金贷款的连续缴费限制。

浏览70个大中城市房价走势相关图表，请点选：link.reuters.com/xyg33w

**环比跌幅收窄**

从环比数据来看，9月除厦门新建商品住宅价格环比持平外，其余城市环比均下降，降幅最大的城市为桂林、泸州和蚌埠，降幅全为1.9%。

“虽然房价环比下降，但降幅相比8月份有所收窄。据测算，70个大中城市新建商品住宅价格环比综合平均降幅比8月份收窄0.2个百分点。”刘建伟称。

他并援引数据表示，环比最大降幅1.9%，比8月份缩小0.2个百分点；降幅高于1%的城市有29个，比8月份减少14个；降幅比上月收窄的城市有44个，比8月份增加23个。

刘建伟并指出，值得注意的是，9月份70个大中城市新建住宅和新建商品住宅销售套数比8月份均增长8%左右，销售回升对房价的影响还需进一步观察。

上海易居房地产研究院根据国家统计局数据计算，9月份，一二三线城市新建商品住宅价格指数环比跌幅均有收窄，跌幅分别为1.1%、1.0%和1.0%，而8月份分别为1.2%、1.2%和1.1%。

“虽然房价下跌的城市数量继续增加，但显然，下跌的幅度已经收窄。出现这样一种现象，主要和目前整个城市救市现象有关。加上9月份部分城市成交量不错，一定程度上抑制了房价跌幅继续扩大的态势。”易居房地产研究院研究员严跃进称。

他认为，第四季度随着央行救市政策效应的释放，看跌情绪将会得到进一步扭转，购房者积极入市，将使得房价跌幅持续收窄。（完）

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。