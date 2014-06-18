中国5月70个大中城市房价环比两年首跌（更新版）

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路透北京6月18日 - 中国官方数据显示，主要城市5月房价环比录得过去两年来首次下 跌，同比涨幅进一步收窄并创逾一年来最低位。楼市库存压力加上购房人观望，是房价环比 由涨转跌的主要原因。

路透根据中国国家统计局周三公布数据测算，5月70个大中城市新建住宅（含商品住宅 和保障性住宅）销售价格同比上升5.6%， 连涨17个月，但为去年4月来最小涨幅，环比则下 跌0.2%，上次下跌是2012年的5月。

“部分城市由于库存压力较大，加上近期市场预期不明，购房者持观望情绪，一些房企 推出促销优惠，导致房价有所下降。”国家统计局城市司高级统计师刘建伟就数据解读称。

数据显示，房价环比上涨的城市个数在明显减少。5月新建商品住宅环比上涨的城市个 数为15个，比4月减少了29个。而且环比上涨的15个城市中，涨幅比4月回落的城市有6个； 最高涨幅为0.3%，比4月份回落了0.1个百分点。

新建商品住宅价格环比下降的有35个城市，比4月增加27个。同时其中环比从4月上涨或 持平转为5月下降的城市有28个；最大降幅为1.4%，比4月扩大0.7个百分点。杭州跌幅最大 ，其次是无锡，徐州，石家庄。

但从同比来看，绝大部分城市房价继续上涨。5月新建商品住宅价格同比上涨的城市个 数为69个，与4月份相同，涨幅最大的是上海的11.3%，其次是厦门的11%和北京的9.7%。不 过其中涨幅回落的城市有66个，而同比下跌的城市仅有温州，为下跌4.8%。

今年以来中国房地产市场高位回调，进入传统旺季4、5月也未有改善，成交量始终没见 明显好转。最新数据显示中国房地产投资、销售等多项指标持续减速，房企开工积极性亦不 高，凸显房地产下行风险仍未消除，依然是中国经济增长的最大不确定因素。

不过住建部总经济师冯俊日前曾表示，整体而言当前房地产指标大多是正常的，楼市属 于正常调节，政府仍将坚持分类调控的原则，保护消费需求、遏制投资需求。

此前其它机构公布的数据也显示延续两年的房价升势已开始动摇。中国指数研究院公布 的5月份百城新建住宅均价环比24个月来首度下行，易居一手房价格288指数环比连续第二个月下跌。

以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：

2014年 同比(%) 环比(%)

5月 5.6 -0.2

4月 6.7 0.1

3月 7.7 0.2

2月 8.7 0.3

1月 9.6 0.4

2013年

12月 9.9 0.4

11月 9.9 0.5

10月 9.6 0.6

9月 9.1 0.7

8月 8.3 0.8

7月 7.5 0.7

6月 6.8 0.8

5月 6 0.9

4月 4.9 1

3月 3.6 1.2

2月 2.1 1.1

1月 0.8 0.7

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计 算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）

(发稿 侯向明； 审校 宿泱韫/黄凯)

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