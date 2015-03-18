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路透中文国际短讯 | 2015年 3月 18日 星期三 13:37 BJT

中国2月房价同比跌幅持续扩大 销售料迎“小阳春”

受季节性因素导致的供销不旺影响，中国2月房价同比跌幅继续小幅扩大。不过随着假期结束辅以政策暖风频吹，3月楼市料渐显春意。在经济下行压力持续加大的背景下，稳楼市仍是稳增长的缓冲器，国务院总理李克强明确表示，要鼓励居民自住和改善性住房需求。同时，降息、降准对信贷环境的刺激作用也逐步显现。路透
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