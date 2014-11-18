10月中国70个大中城市新建住宅售价同比降2.6% 跌幅扩大

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透北京11月18日 - 路透根据中国国家统计局周二公布数据测算，10月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降2.6%，连续第二个月同比下跌且跌幅扩大。
统计局数据并显示，中国70个大中城市10月新建商品住宅价格同比下降的城市有67个，比9月份增加了9个。
从环比看，10月新建住宅销售价格较上月下跌0.8%，为连续第六个月环比下跌，但跌幅进一步收窄。
重点城市看，北京与上海10月新建住宅销售价格指数分别同比下降1.3%和下降2.0%。
以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：
2014年 同比(%) 环比(%)
10月 -2.6 -0.8
9月 -1.3 -1.0
8月 0.5 -1.1
7月 2.5 -0.9
6月 4.2 -0.5
5月 5.6 -0.2
4月 6.7 0.1
3月 7.7 0.2
2月 8.7 0.3
1月 9.6 0.4
2013年
12月 9.9 0.4
11月 9.9 0.5
10月 9.6 0.6
9月 9.1 0.7
8月 8.3 0.8
7月 7.5 0.7
6月 6.8 0.8
5月 6 0.9
4月 4.9 1
3月 3.6 1.2
2月 2.1 1.1
1月 0.8 0.7
该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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