杭州上调二套房首付比例至五成 暂停市区购房入户

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月28日 - 中国杭州市住房保障与房产管理局宣布，在前期重启限购与出台土拍新政基础上，杭州自周三（28日）起上调二套房首付比例至50%，并暂停市区购房入户政策，以维护房地产市场持续健康发展。
新华社报导称，自周三日起，在杭州市区范围内（含萧山、余杭、富阳、大江东）暂停实施购房入户政策。但27日前已在网签平台签订商品房买卖合同或二手房转让合同的购房人，仍按原政策执行。
在公积金贷款政策方面，自周三起，在杭州市区限购范围内，职工家庭拥有一套住房但未结清相应商业性购房贷款，再次申请公积金贷款购买普通自住住房的，公积金贷款首付款比例由不低于40%调整为不低于50%。
在商业性住房贷款政策方面，自28日起，在杭州市区限购范围内，对拥有一套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭，再次申请商业性个人住房贷款购买普通住房，最低首付款比例由不低于30%调整为不低于50%。
公积金贷款和商业性住房贷款本次调整未涉及的其他事宜，将继续按照现行差别化公积金及信贷政策相关规定执行。
作为本轮房价涨幅较大的二线城市，杭州已连续出台数项抑制房价过快上涨的举措。已自9月19日起在该市部分区域实施限购政策。本周一又宣布年内将加大土地供应，并调整土地公开出让竞价方式，对土地竞价溢价率超过100%、120%和150%时分别规定限制条件，其中超150%不再接受更高报价。（完）
(发稿 陈杨；审校 沈燕/杨淑祯)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。