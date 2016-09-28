杭州上调二套房首付比例至五成 暂停市区购房入户

路透北京9月28日 - 中国杭州市住房保障与房产管理局宣布，在前期重启限购与出台土拍新政基础上，杭州自周三（28日）起上调二套房首付比例至50%，并暂停市区购房入户政策，以维护房地产市场持续健康发展。

新华社报导称，自周三日起，在杭州市区范围内（含萧山、余杭、富阳、大江东）暂停实施购房入户政策。但27日前已在网签平台签订商品房买卖合同或二手房转让合同的购房人，仍按原政策执行。

在公积金贷款政策方面，自周三起，在杭州市区限购范围内，职工家庭拥有一套住房但未结清相应商业性购房贷款，再次申请公积金贷款购买普通自住住房的，公积金贷款首付款比例由不低于40%调整为不低于50%。

在商业性住房贷款政策方面，自28日起，在杭州市区限购范围内，对拥有一套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭，再次申请商业性个人住房贷款购买普通住房，最低首付款比例由不低于30%调整为不低于50%。

公积金贷款和商业性住房贷款本次调整未涉及的其他事宜，将继续按照现行差别化公积金及信贷政策相关规定执行。

作为本轮房价涨幅较大的二线城市，杭州已连续出台数项抑制房价过快上涨的举措。已自9月19日起在该市部分区域实施限购政策。本周一又宣布年内将加大土地供应，并调整土地公开出让竞价方式，对土地竞价溢价率超过100%、120%和150%时分别规定限制条件，其中超150%不再接受更高报价。（完）