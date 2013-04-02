中国35城市公布房价调控目标

据中国证券报报导称，截至4月1日已有35个城市公布2013年度房价控制目标，且目标基本一致，即房价涨幅低于人均可支配收入实际涨幅。业内人士认为，这意味着今年全国房价将稳中有升，各城市涨幅有望不超过10%。图为北京CBD街景。路透