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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 2日 星期二 14:46 BJT

中国35城市公布房价调控目标

据中国证券报报导称，截至4月1日已有35个城市公布2013年度房价控制目标，且目标基本一致，即房价涨幅低于人均可支配收入实际涨幅。业内人士认为，这意味着今年全国房价将稳中有升，各城市涨幅有望不超过10%。图为北京CBD街景。路透
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