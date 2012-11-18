10月中国房价环比微升同比跌幅缩窄

调查：日央行进一步刺激的前景减弱 市场对下个政策动向看法分歧
路透东京2月21日 - 一项路透调查显示，日本采取更多货币刺激的可能性在减低，分析师对日本央行的下个政策行动看法大致分歧，最新的调查暗示市场对央行宽松周期的预期可能到了转折点。
* 10月房价环比微升0.05%,同比下降1.1%
* 70个大中城市中房价环比上涨个数较上月略增
* 房价仍存上行压力
* 住建部重申调控政策不放松
路透北京11月18日电---随着商品房销售在"银十"大幅回暖,中国10月房价也较前月微升,房价上涨城市个数亦有所增加,显示後期上行压力仍然存在.而综合市场分析人士以及政府有关部门的表态,包括限购在内的房地产调控政策将不会放松.
路透根据中国国家统计局周日公布数据测算,10月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降1.1%,为连续第八个月同比下跌但跌幅继续缩窄;环比则微升0.05%,高於9月的0.01%.
数据并显示,70个大中城市中,新建商品住宅(不含保障性住房)价格环比上涨的为35个,略多於上月的31个.
"数据反映房价有上涨压力,主要受销售回暖影响."莫尼塔房地产分析师罗雨表示,"我们预期房价上涨压力(今後几个月)会一直存在,调控亦会一直存在.或许会有更多城市加入限购."
此前数据显示,商品房销售在"银十"大幅回暖,1-10月商品房销售额同比增速扩大至5.6%,比1-9月份提高2.9个百分点.路透据此测算,10月单月的房地产投资同比增速自上月的14.2%升至15.5%;房地产销售额增速则从上月的4.9%,大幅升至31.7%.
对此,政府有关部门保持高度关注.住建部在十八大表示,下一步要坚定不移地做好房地产市场调控工作,不断完善政策体系,抑制投资,投机性购房需求,支持居民合理自主性需要,巩固调控成果,促进房地产市场平稳健康发展.部长姜伟新强调,房地产调控政策目前不会放松.
中国号称史上最严厉的房地产调控政策已实施近三年.今年上半年为稳增长推出的一系列举措,包括降息降准等货币宽松政策,令市场对房价上涨的预期悄然升温.不过,经历了7,8月的火热场面後,楼市在"金九银十"相对归于平静.
**明年以稳为主**
业内人士多认为明年中国房地产市场将以稳为主.
"中国房地产市场现在正从快跑的阶段走向稳步走的阶段,还没有到往後倒退的阶段."住建部政策研究中心主任秦虹周五在财新峰会上表示,她并称,中国的房屋自住性需求还比较庞大,应对房地产市场有信心.
国泰君安房地产研究员李品科则在周末另一场论坛中预计,2013年中国房价整体较为平稳,这包括一线城市房价在内,只不过一线城市房价的平稳需要通过进一步遏制来实现.
10月中国一线城市中,除上海之外,北京、广州和深圳新建住宅销售价格指数环比增速均高於全国均值.北京与上海10月房价环比分别涨0.2%和持平,同比则跌0.2%和1.3%.
秦虹并表示,本轮调控政策的核心主要是管住市场两头,一边控制投机性需求,一边满足合理住房需求.
"这样的政策方向,我认为在明年下届政府还会坚持."她称.
胡锦涛在中共十八大所做报告中,要建立市场配置和政府保障相结合的住房制度,加强保障性住房建设和管理.有分析人士表示,这显示政府将通过市场调节和行政手段,使普通商品住房去掉投机、投资化,回归居住这一基本功能属性.(完)
*房价(较上年同期变动,%):
10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月
-1.1 -1.3 -1.4 -1.5 -1.6 -1.5 -1.2 -0.7 0 0.5 1.4 2.2 2.8
(较上月变动,%):
0.05 0.01 0.1 0.1 0.04 -0.1 -0.3 -0.3 -0.1 -0.2 -0.3 -0.2 -0.2
* 该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格,统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数.(完)
欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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