中国一线城市房地产投资前景仍看好 成都武汉苏州紧随其后--CRIC

路透上海7月28日 - 中国房地产市场正处于明显结构分化格局，易居中国EJ.N旗下克而瑞信息集团(CRIC)周四发布2016年国内城市房地产投资前景排名，除沪京广深稳居前四位外，成都、武汉、苏州、南京等二线城市紧随其后，而经济较发达的广东佛山等三线城市亦跻身前二十行列。

虽然中国房地产市场呈现复苏回暖迹象，但供应结构性过剩仍是当前行业的矛盾，房地产开发商在选择投资区域时往往趋同化。今年以来这些排名居前的城市，其土地拍卖频繁出现“地王”现象，各大开发商不惜高价在投资前景看好的城市买地。

“虽然我们在排名时依赖的数据有滞后，但你看今年来地王频出的城市，与我们排名比较相符，恰恰说明我们的模型得到市场认可。”克而瑞研究中心副总经理林波指出。

CRIC这份排行榜重点考核全国286个地级以上城市的购买能力、供求关系、市场容量等重要变量，参考这些城市2011-2014年人口、收入、房地产市场等多方面的数据，综合进行相关分析。

此次排名中，一线城市、二线城市、三线城市前景平均得分为80.96、43.73、19.34，各线城市平均得比之比约为8：4：2，与上年测算结果相差不大。但具体到城市，受人口流入流出、供地节奏变化、房价波动等因素影响，部分城市排名出现变化，温洲和鄂尔多斯等前期房市泡沫严重地区因近两年当地的土地供应减少，供求关系改善，排名有所上升，例如温州今年排名上升65位。

今年一线城市继续领跑，二线城市中成都、武汉、苏州、南京、杭州、厦门、重庆、合肥、天津和郑州仍明显优于其他二线城市。部分经济落后的二线城市，如银川和拉萨，其排名落在200名之后。

在排名前五十的城市中，国内三大经济区--长江三角洲、珠江三角洲和京津冀城市圈占据一半。其中长三角有13座城市进入TOP50，较上年增加三个。在全国最为发达的城际铁路网络推动下，高铁沿钱城市迎来经济互通、人才流动的快速发展期，南京、杭州、苏州和合肥等成为今年炙手可热的房地产投资城市。

珠三角今年共有八个城市进入TOP50，较上年减少一个。珠三角拥有全国最为成熟的三线城市市场，因此除广州和深圳外，佛山、惠州、珠海、东莞、汕头等六城市亦入选。不过从广东全省来看，经济相对薄弱的东西两翼排名依然靠后，茂名、河源等城市经济发展仍有较大提升空间，房地产市场库存压力不容小觑。

据国家统计局上周公布数据，当前部分热点一二线城市成交保持火热，房价地价皆领涨，而大部分三四线城市库存压力仍严峻，城市分化进一步加剧。6月新建商品住宅价格环比增幅前五的城市分别为：合肥（4.9%）、厦门（4.7%）、南京（4%）、深圳（2.6%）和无锡（2.6%），上海和北京涨幅也比较靠前。（完）