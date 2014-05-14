中国楼市衰退料延至2015年--巴克莱

路透北京5月14日 -国际投行--巴克莱最新研究报告称，中国房地产市场悲观情绪正迅速恶化，预计目前衰退趋势将延续至2015年；同时鉴于房地产市场调控来势凶猛且早于预期，将2015年GDP增速预测调低20个基点至7.2%。

该投行并维持中国房地产泡沫将在2014-15年逐渐回缩的判断，认为楼市泡沫尚未到达“引爆点”。

"有关未售出房屋、房价大幅下跌、开发商陷入困境、房地产相关信托可能发生大范围倒账的新闻每日层出不穷，中国房地产市场的悲观情绪正在迅速恶化。”巴克莱在报告中称。

报告认为，2013年下半年货币融资条件进一步紧缩、过度开发和开发商杠杆比率的提高，导致房市供需状况持续恶化，“预计目前的房地产衰退趋势将延续至2015年。”

不过，中国房地产泡沫尚未到达“引爆点”，因为中国家庭杠杆率远远低于美国且储蓄水平很高，而且目前全国范围内房价总体仍为上涨，楼市分化现象明显。

“积极的方面是，受益于中国城镇化进程的地区，以及能够吸引外来人员移居的更具竞争力的城市，可能会出现持续的房地产需求。”巴克莱表示。

巴克莱预计，中国政府会容忍房地产及相关领域展开进一步、不可避免的调整，而且更乐意看到这种调整是在市场机制和改革力量推动下进行，而不是靠更多行政举措迫使楼市调整。

“倘若没有政府更具实质意义的支持，当前中国楼市供需情况决定了房价会进一步下降，市场调整将继续。”该投行预计，地方政府未来料将被赋予更多弹性空间，可以执行差异化的房地产调控政策。

在房地产市场放缓以及决策层强调“分城施策”之下，市场对部分城市放松房地产调控政策的预期日渐升温。4月末广西南宁限购松动，北部湾经济区居民获准在南宁购房，有关杭州、温州、无锡、天津等城市将松绑限购的消息也不时传出。

巴克莱认为，全国范围内房价跌落10-15%将给一些大型地产商带来沉重压力，因为它们的净利润率大概在14%左右。

“基于此，我们认为政府最多能容忍全国范围内房价下滑10%左右，否则就会出台更多支持性举措。”报告称。

中国央行日前召集部分商业银行召开以住房金融服务为主题的座谈会，要求商业银行提高个人按揭贷款发放效率，并合理定价。巴克莱认为，这表明央行对终端用户的住房需求持更加支持的姿态。（完）

(发稿 侯向明/乔艳红； 审校)

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