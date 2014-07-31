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中国财经 | 2014年 7月 31日 星期四 10:40 BJT

中国房地产行业疲弱带来短期风险 但依然可控--IMF官员

路透北京7月31日 - 国际货币基金组织(IMF)亚太区副主席兼中国工作组主管Markus Rodlauer周四表示，中国房地产行业疲弱对该国经济构成短期风险。

他对记者称，由于有政府政策的缓冲，中国经济的短期风险依然可控。

然而他指出，中国当前的增长路径不可持续，政府亟需推进改革。(完)

(编译 徐文焰；审校 王兴亚)

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