远洋地产称今年销售目标持平去年 不排除减价促销

路透香港3月16日电---中国房地产商--远洋地产(3377.HK)周五表示,今年合同销售目标为270亿元人民币,与去年完成的数字持平,但去货率比去年为低;反映在预期调控持续下,公司对市场看法审慎.

此外,公司亦不排除旗下针对刚性需求的楼盘,会以减价作为促销,但相信降幅会在10%以内.

"我们今年订的销售目标是270亿元,这是因为调控仍在进行中,公司以谨慎的角度来说出这个目标."远洋地产行政总裁李明在业绩发布会上称.

"(假如)我今天说300亿元的目标,有可能是吹牛,再说大一点就不现实了."他说.

李明表示,公司今年的可销售货源约550-600亿元,以全年270亿元销售目标计,去货率约50-55%,较去年的去货率55-60%为低.

中国总理温家宝日前在全国人大会议闭幕後的记者会上,再次重申楼市调控不能放松,并表示目前房价远未回到合理价位.

李明说,假如减价可以换来交易量的话,公司会采取这样的策略.

"(减价)要视乎项目,假如项目积累计客户较多,对价格比较敏感的,我们会考虑降价...,我们相信今年整个房地产行业的毛利率会下跌4%左右."他称.

去年远洋地产的毛利率为31%,前年度为30%;而内地房地产龙头--中国海外(0688.HK)去年在内地的销售毛利率为40%.

不过远洋地产也表示,经过过去几年的投入,今年开始未来每年将有最少20万平方米的投资物业投入营运.公司在这方面的投资并不会因房地产市场的高低而作调整.

李明表示,目前公司在商业房地产拥有权益土地储备约300万平方米,其中三分二会作长线持有,三分之一销售.他预期,五年後公司持有的收租物业楼面面积将达200-300万平方米,估计届时占收入比重约15-20%,占盈利比重20-25%.

远洋地产去年的净利为25.71亿元,按年增加5.2%;剔除一次性损益,核心溢利为21亿元,同比增长14%.

该盘午盘中段升1.23%,报4.11港元.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红

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