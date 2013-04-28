一季度中国房地产交易相关税收收入大幅反弹--财政部

路透北京4月28日 - 中国财政部最新数据显示，尽管一季度全国税收总收入仅同比增6%，但房地产交易相关税收收入在楼市回暖之下，大幅反弹，增幅均在三成以上。

财政部税政司分析一季度税收收入时指出，1-3月契税、房地产营业税和土地增值税同比分别增长38.3%、48.2%和34.7%，比去年同期增速分别加快51.9、65.7和30.2个百分点。

而受经济增长趋缓、需求乏力、进口额下滑以及实施结构性减税政策等影响，一季度税收总收入完成27,399.2亿元人民币，同比增长6%，比去年同期增速回落了4.3个百分点。

其中进口货物增值税消费税、关税同比分别下降28.7%和27.5%；成品油、煤炭等能源行业相关税收收入明显下降。

今年一季度中国楼市加速回暖，调控政策“国五条”落地前的3月，更是成交激增，1-3月中国房地产开发投资增速超过20%，销售面积和销售额同比大增37.1%和61.3%。(完)

浏览更多细节，请点选链接(here)

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。