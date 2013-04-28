一季度中国房地产交易相关税收收入大幅反弹--财政部

中资财团完成收购AC米兰 贝卢斯科尼时代正式落幕
路透米兰4月13日 - 经过了一波三折，意大利前总理贝卢斯科尼终于把意大利足球俱乐部AC米兰卖给一个由中国人牵头的财团。这笔价值7.4亿欧元(7.88亿美元)的交易，强化中国对意大利足坛的掌控。
路透北京4月28日 - 中国财政部最新数据显示，尽管一季度全国税收总收入仅同比增6%，但房地产交易相关税收收入在楼市回暖之下，大幅反弹，增幅均在三成以上。
财政部税政司分析一季度税收收入时指出，1-3月契税、房地产营业税和土地增值税同比分别增长38.3%、48.2%和34.7%，比去年同期增速分别加快51.9、65.7和30.2个百分点。
而受经济增长趋缓、需求乏力、进口额下滑以及实施结构性减税政策等影响，一季度税收总收入完成27,399.2亿元人民币，同比增长6%，比去年同期增速回落了4.3个百分点。
其中进口货物增值税消费税、关税同比分别下降28.7%和27.5%；成品油、煤炭等能源行业相关税收收入明显下降。
今年一季度中国楼市加速回暖，调控政策“国五条”落地前的3月，更是成交激增，1-3月中国房地产开发投资增速超过20%，销售面积和销售额同比大增37.1%和61.3%。(完)
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(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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路透米兰4月13日 - 经过了一波三折，意大利前总理贝卢斯科尼终于把意大利足球俱乐部AC米兰卖给一个由中国人牵头的财团。这笔价值7.4亿欧元(7.88亿美元)的交易，强化中国对意大利足坛的掌控。
报道援引财政部国库司司长刘祝余称，1-3月中央收入20,159亿元，同比增长17.1%；同期地方本级收入24,207亿元，同比增长11.7%。
路透北京4月14日 - 新华社周四报道援引中国工业与信息化原材料司巡视员骆铁军称，中国已将彻底取缔“地条钢”作为今年钢铁去产能的重要任务，并要求于6月30日前全面完成。