国研中心建议积极扩大房产税等试点范围--报载

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京12月31日 - 中国国务院发展研究中心主任李伟周六表示,明年应积极扩大房产税、资源税试点范围,积极稳妥地扩大地方债发行试点,并进一步完善房地产限购政策.
中国证券报周一报导援引他在第四届中国经济前瞻论坛上称,应以降低企业税负和稳定地方财力为重点,继续实施积极财政政策.积极清理各种不合理收费,切实防止因增收压力而加大企业负担.
他并表示,在房地产宏观调控过程中,由于相关制度建设缺位,引导、调控房地产需求仍偏重行政手段.出于对地方经济的考虑,一些地方落实房地产调控政策时出现偏离.受城市规划和基础设施系统能力等约束,大城市住房供给能力出现瓶颈.
"未来应进一步完善限购政策,应使其既能充分发挥在限制投机、投资性需求方面的积极作用，又不影响首次置业和改善型需求的及时释放."他称.
同时,应适当调整房地产交易环节税费,鼓励梯度消费和增加二手房供给.应重视地方政府在土地供给方面的调控作用,适当加大房地产热点城市的土地供应,缓解供求矛盾.
国研中心市场经济研究所所长任兴洲在同一场合表示,明年应支持和鼓励刚需购房者入市,"预计明年的'两会'政府工作报告与主管部门均将释放明显的调控信号,这对于稳定和管理市场预期将发挥很大作用."
中国住房和城乡建设部上周表示,明年会继续实行限购措施,坚决抑制投机、投资性住房需求,支持合理自住和改善性需求.(完)
(发稿 张胜男; 审校 曾祥进)
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