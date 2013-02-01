中国房产税试点扩大或暂缓--报载

路透上海2月1日 - 中国证券报周五引述权威人士称,因时机不成熟,有关部门暂缓推进房产税试点扩大.但对于一线城市来说,今年楼市调控政策收紧仍是大方向.具体调控政策工具会重点考虑房贷政策及房产税之外的其他税收政策.

上述权威人士透露,虽然不少城市都已启动房产税的准备工作,但目前现有住房结构复杂、产权不够明晰、技术细节有待考量,加之涉及多方利益,试点扩大工作恐难在近期有所推进.

此外,由于房产税涉及到土地制度改革、房地产税制结构改革等,其征收的法理依据也面临颇多争议.

报导同时称,虽然房产税试点暂缓推进,对于长期供需关系失衡的一线城市来说,楼市调控政策收紧仍可能是大方向.在供应端,今年会加大土地供应力度;在需求端,信贷、税收政策收紧将是大概率事件,或涉及二套房信贷政策收紧,以及二手房交易个人所得税上调等.

财政部曾将"稳步推进房产税改革试点"列入2012年的工作重点之一,发改委也曾在去年下半年表示"稳步推进个人住房房产税改革试点".但在两部委公布的2013年工作安排中,均未涉及房产税.业内人士认为,房产税试点工作今年内恐怕不会有所进展.

自2011年1月上海、重庆启动房产税试点至今已有两年时间.周四有消息称,北京房产税试点方案已上报国务院,起征面积为人均24平方米,预计今年上半年开征.该消息并拖累当日地产股整体挫跌.但北京市地税局和北京市财政局官方微博均未确认这一消息.(完)

(发稿 刘昕; 审校 张喜良)

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