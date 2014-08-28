楼继伟：积极支持房地产税立法与改革 推进环保税法立法

路透北京8月28日 - 中国财政部部长楼继伟称，积极支持房地产税立法与改革，推进环境保护税法、政府采购法实施条例等立法进程。

人民日报援引他在十二届全国人大常委会第十次会议上向全国人大常委会报告今年以来预算执行情况时表示，中央金融企业国有资本经营预算管理办法正在研究制定中，并全面梳理现有政府性基金项目，拟取消或停征部分基金项目；还研究完善消费税改革方案。

他提到，中国正加快政府性债务管理制度建设,研究制定加强地方政府性债务管理的意见及配套实施细则。积极推进政府会计改革，抓紧制定权责发生制政府综合财务报告制度改革方案。

此外，进一步完善财政支出标准，着力推动项目支出定额标准体系建设。“三公”经费预算继续零增长，加大了对预算单位大额餐费、娱乐场所消费、公款旅游、购买购物卡和会员卡等违规行为的监控力度。

楼继伟介绍说，1-7月，全国公共财政收入87,300亿元，为预算的62.6%，增长8.5%；全国公共财政支出79,410亿元，完成预算的51.9%，增长15%。财政部门发挥政府投资的引导作用，带动企业、社会资本多元投入，加快棚户区、中西部铁路、城市基础设施、节水供水重大水利工程等建设。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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