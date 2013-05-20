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中国财经 | 2013年 5月 20日 星期一 09:13 BJT

中国今年有望新增数个城市试点房产税--报载

路透上海5月20日 - 中国酝酿已久的房产税试点扩容今年或有实质性进展。中国证券报周一引述消息人士透露，继上海、重庆试点房产税征收后，今年有望新增数个城市进行房产税试点；新增试点城市执行方案与标准将因地制宜，预计主要针对增量征收。

报导并引述分析人士指出，房产税试点扩容将加快行政调控手段淡出，由于第二批试点城市数量有限，对市场影响可能不大。

中国国土资源部副部长胡存智此前曾表示，应总结限购等行政手段的成功经验，适时将调控向经济手段转化，建议从第三套房开始征收不动产的调节税。

在经历前期的需求集中释放后，中国楼市4月步入相对平稳期，房价涨势有所缓和，但同比及环比上涨城市仍占多数，价格上升压力未完全消除，需继续落实调控措施加以抑制。(完)

(发稿 边竞; 审校 黄凯)

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