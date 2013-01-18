价量齐升推动中国楼市持续回暖 未来调控压力有所加大

* 中国楼市年末价量齐升

* 一二线与三四线城市分化日趋明显

* 政策面相对平静

* 未来调控压力有所加大

路透北京1月18日 - 中国经济四季度企稳回升,而楼市也在数九寒冬中持续回暖,随着刚需的积极入市,一线和部分二线城市房地产市场年末量价齐升,与去年上半年的冷清形成鲜明对照.

但业内人却多谨慎,对于今年房地产政策走向各怀揣测,房产税试点年内扩容呼声虽高,但被决策者暗示有延后可能;城镇化箭在弦上但细节不得而知.不过,仍有共识,即限购政策不会放松,个别房价上涨过快的城市将出台政策,调控压力有所加大.

中国国际经济交流中心常务副理事长郑新立认为,在新的一年,中国会继续坚持保持城镇住房价格稳定的各项政策,在保持价格稳定的前提下来扩大住宅的投资规模,特别是保障房的建设规模.

"住宅业的投资毕竟还是拉动经济增长当前一个最重要的杠杆.像这样的几十万元级、百万元级的商品还没有其他的商品可以替代."他称.

2012年中国房地产开发投资同比增长16.2%,这一增速不及前两年高峰期的20-30%,也低于20.6%的固定资产投资增速.不过房地产投资下半年触底回升,一些分析人士认为房地产市场的回暖是拉动中国四季度经济增长的重要因素.

稍早统计局公布的数据显示,四季度国内生产总值(GDP)同比增长7.9%,自上一季7.4%的低点回升,无论是投资、工业、消费等数据,总体保持平稳增长,超额完成的经济指标预示着中国经济企稳回升态势有望延续.

"房地产是国民经济的支柱行业,去年经济的回稳很大程度上取决于房地产的回稳."申银万国首席宏观分析师李慧勇表示,"房地产过热也会加大经济过热的风险.如果出现房地产过热,会在调控政策实施方面变得更为严格."

**量价齐升**

2012年年末,在房地产市场企稳回暖的同时,政策面相对淡静,等待已久的刚需和改善性需求积极入市,楼市呈现量价齐升的局面,这在一二线城市尤其明显.

"2012年的运气太好了,逃过一劫,不然真成屌丝了."在北京一家国企工作的小刘深为自己半年前的买房决策感到庆幸,"仅半年,从两万一,涨到接近三万."他买入的二手房,小户型80平米,且位于刚刚开通的地铁九号线附近,在北京楼市很是走俏.

数据显示,12月70个大中城市新建住宅销售价格环比延续前六月的升势,上涨0.36%;一线城市涨幅居前,其中北京同比和环比分别上涨1.6%和0.8%.二手房价格涨幅更为明显,北京90平米及以下二手住宅同比和环比分别涨1.8%和0.9%.

链家地产市场研究部张旭认为,限购政策的实施阶段性抑制需求入市,影响购房意愿,但购房需求仍然较大,容易引起需求的集中释放;而市场供应并未跟随需求同步释放,调控不仅影响到土地市场和房企推盘意愿,也造成二手房业主惜售,房源紧缺,尤其在北京等一线城市表现明显,2013年房价上涨压力仍然较大.

而另一方面,三四线城市仍可能面临去库存压力.价格上涨压力不如一二线城市强烈.

华创证券宏观分析师华中炜认为,鉴于目前中国的产业结构和人口分布,一二线和三四线城市(包括小城镇)房地产市场分化的现象会在一定时期内持续.目前的产业分布是以大城市为主,中小城市产业有限而前些年楼市却很火爆,存在房地产泡沫.

"流动人口很容易在产业布局和城镇化政策引导下向高等级的城镇迈进,享受更多的公共服务."他认为,城市群作为未来城镇化的主要形态,将会是容纳人口最多的地方.

城镇化是新一届领导层多次强调的核心主题.国务院副总理李克强提出,城镇化是中国经济增长的巨大引擎和扩大内需的最大潜力,今后一二十年中国城镇化率将不断提高,实现产业结构、就业方式、人居环境、社会保障等一系列由"乡"到"城"的重要转变.

**未来调控压力有所加大**

部分分析师担心,如果政府认为房地产泡沫重新开始膨胀,有可能进一步收紧房地产政策,由此损害到仍然脆弱的经济复苏.

针对近期房地产市场明显回暖的情况,国土资源部表示将采取措施稳定房地产用地供应,抑制异常地价,而上涨压力较大的北京等一线城市也出台地方政策微调.

北京一家房地产开发公司的高管称,对于那些被发现对新房地产项目提价的开发商,市政府已经停止向其发放房屋预售许可证.这是一项为抑制房价上涨而采取的特殊调控举措.

"就当前的市场行情看,调控压力较大,房价涨幅过快的城市仍有可能出台一些调控措施,但限购进行调整的可能性较小."链家的张旭表示.

分析人士多认为,短期内房地产调控不会放松,但中长期而言,必然会由行政干预逐渐过渡到市场化调控的手段上来.

中国住房和城乡建设部政策研究中心研究员王珏林将近阶段国内房地产市场政策概括为"三不变",即房地产限购,限价和限贷都不会发生变化,藉此来稳定国内房价预期.

而备受市场关注的扩大房产税征收尚未有新动向出现,国家税务总局总会计师汪康稍早对国内媒体表示,国税总局正在研究制定房产税扩大试点的范围,但目前要提出一个完善的方案还有难度.国务院总理温家宝则表示,中长期要逐步建立起覆盖住房交易、保有等环节的房地产税制.

路透此前对中外机构的调查显示,受访人士均认为今年调控政策将保持平稳,限购政策不会取消,多数认为2013年房产税扩大试点会成形.(完)

(北京中文部沈燕对本文有贡献.)

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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