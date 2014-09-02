央企薪酬改革新增任期激励收入 多数负责人薪酬将下降--人社部

路透北京9月2日 - 针对中共中央政治局通过的《中央管理企业负责人薪酬制度改革方案》，中国人力资源和社会保障部副部长邱小平称，方案确定适用范围，完善薪酬确定办法，方案将目前中央管理企业负责人的薪酬调整为基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成。

新华社援引邱小平的话指出，方案确定中央管理企业负责人的薪酬水平，并健全薪酬监督管理机制。他指出，增加任期激励收入的目的是引导企业负责人更加重视企业长远发展，防止经营管理中的短期行为。

“与现行政策相比，改革后多数中央管理企业负责人的薪酬水平将会下降，有的下降幅度还会比较大。”邱小平指出。

改革方案的适用范围确定为中央企业中由中央管理的负责人，包括由国务院代表国家履行出资人职责的国有独资或国有控股企业中，由中央管理的企业董事长、党委书记（党组书记）、总经理（总裁、行长等）、监事长（监事会主席）以及其他副职负责人。

改革方案将目前薪酬管理中对中央管理企业负责人重点考核生产经营业绩，调整为对履职情况进行全面综合考核评价。

邱小平称，确定中央管理企业负责人的薪酬水平，既要考虑他们在企业改革发展中的重要作用，又要考虑他们所承担的责任、风险，还要考虑其他社会群体的工资水平，做到薪酬水平同责任、风险和贡献相适应。

针对目前不同中央企业的福利项目和待遇水平存在较大差异的情况，改革方案明确提出，中央管理企业负责人应按照国家有关规定参加基本养老保险和基本医疗保险，并建立补充养老保险（年金）、补充医疗保险和缴存住房公积金等，纳入统一薪酬体系统筹管理。同时，规定中央管理企业负责人不得在企业领取国家规定之外的任何其他福利性货币收入。

对于健全薪酬监督管理机制，邱小平指出，要健全部门分工负责、密切配合的管理体制。健全企业内部监督制度，将中央管理企业负责人薪酬制度、薪酬水平、考核评价结果、补充保险等纳入厂务（司务）公开范围，接受职工民主监督。

中国中共中央政治局上周五召开会议表示，要深化中央管理企业负责人薪酬制度改革，逐步规范企业收入分配秩序，对不合理的偏高、过高收入进行调整。（完）

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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