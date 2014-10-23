10月汇丰中国制造业PMI初值微升 但经济下行压力仍存（更新版）

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
(新增图表、市场反应及分析师评论)
路透北京10月23日 - 就业和库存指数有所改善，推动汇丰中国10月制造业PMI初值小幅升至三个月高点。但内外需显露放缓迹象，且投入和产出价格进一步回落，均表明经济下行压力犹存，要求政策面宽松以稳增长。
汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，10月PMI初值回升至50.4。这是该指数连续第五个月位于荣枯分水岭上方，上月终值为50.2。
Markit提供的新闻稿并显示，10月制造业产出分项指数初值进一步下滑至50.7，录得五个月最低水准；但让人宽慰的是，就业指数环比升高1.1个百分点，亦为三个月最高水准。
汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌评价称，PMI初值小幅回升，就业和库存指数略有改善，内外需虽然有放缓迹象但仍处在扩张区域，通缩压力则进一步加剧，投入和产出价格指数双双回落。
“尽管制造业10月有可能企稳，但经济仍面临实质有效需求不足的压力。”他说，“这要求政策面进一步宽松，预计未来数月财政和货币政策领域都会有更多宽松举措出台。”
中国工业增加值和制造业PMI图表 link.reuters.com/tef33w
Markit新闻稿显示，10月新订单和新出口订单指数环比分别下降0.1和1.7个百分点，但依然均是连续第六个月位于荣枯线50上方；投入和产出价格指数环比分别下滑3.1和1.5个百分点，也从侧面反映出需求不足。
“10月汇丰PMI回升幅度不如历史平均水平。经济低位徘徊，价格跌跌不休，货币政策放松空间依然较大。”海通证券首席宏观债券分析师姜超称，产出、新订单和新出口订单均有回落，显示需求仍未好转；价格指数也继续下跌，表明供需状况较差，预计10月PPI环比下滑。
虽然汇丰PMI初值微幅上升，但产出和新订单指数下降，凸显经济匮乏动力。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS追随海外市场，最新报下滑0.25%；中国股市沪综指.SSEC则跌落0.26%。
中国三季度经济增长率放缓至7.3%的五年半低点。面对经济下行压力，近月稳增长举措再度密集出台，一方面在加快水利和基建投资，房地产限购、限贷松绑，另一方面，央行年内亦三次下调回购利率、并向国有大行及股份制商业银行释放SLF资金，以提供流动性支持。
为了更好发挥投资对稳增长的关键性作用，继上周四国家发改委核准三条铁路新建或扩建项目后，昨日又公布了对八个建设项目的同意批复，包括三条铁路和五个机场，投资总额达1,500亿元人民币。
“在短期经济承压的背景下，通过加大结构领域的基建投资稳增长的政策路径已经非常明确。“中信证券首席经济学家诸建芳称，在经济数据公布后，基建项目随即大量批复，这也反映出当前政府对经济的态度。
他预计，在经济低位运行的背景下，后续基建领域的项目还将陆续放出；四季度基建投资也有望从目前21%的水平回升至25%左右，有效对冲地产投资下滑的负面影响。
“预计四季度投资将回升至17%左右，使得经济平稳运行在7.4%左右。”他称。
中国国务院总理李克强周二表示，总的看，中国前三季度经济运行仍处在合理区间，并出现了一些积极、深刻的趋势性变化，以服务业为主导、新业态加快涌现的结构优化更趋明显，简政放权等改革催生的新发展动力加快成长，就业、节能降耗等指标好于预期。
是次PMI预览数据样本采集期为10月13日-21日。终值定于11月3日发布。
PMI预览数据是基于每月PMI调查总样本量的85%-90%，先期分析制作而成。为反映每月经济运行的趋势，PMI预览数据和最终数据皆尽量剔除季节性因素对数据的影响。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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